《經濟通通訊社２７日專訊》昆明今年５月有城投公司在短融券到期最後一刻才完成兌付，

有傳言指兌付資金來自其他城投平台的貸款資金騰挪，引發外界對昆明財政狀況的擔憂。標普全

球評級發表報告指，當地城投公司昆明軌交集團的現金儲備即將耗盡，市場信心持續惡化，凸顯

了中國城投面臨的困境。

昆明軌交集團是昆明地鐵的建設和運營商，由昆明市和雲南省政府全資持股，不過集團在手

現金從２０２０年３月的約９５億元（人民幣．下同）急劇下降至今年３月的１﹒０１億元，反

映該企業難以從市場取得融資，現金儲備即將耗盡，而公司存續債務約為９７０億元。報告指，

昆明政府注資未能完全覆蓋企業所需，７００億元的未使用授信用途則受限，以至於集團超過１

億元的商業承兌匯票於今年４月底逾期。

報告指出，昆明軌交集團面臨的問題是中國較富裕省份與較貧窮省份之間信用分化的又一例

證。由於地方政府面臨不再依賴城投提供基建融資的壓力，政府支持其城投的能力和意願令市場

失去信心；另一方面，過去艱難的幾年使得地方政府的資源弱化，尤其是昆明市積累了巨額債務

負擔，同時土地出讓低迷導致財政收入暴跌，支持國企的能力受到制約。

報告認為，城投公司確定收入來源或補貼以彌補融資缺口，可能是恢復市場信心的最直接方

式，即使發起債務重組可能只是延遲解決問題，或無法有效消除債權人的擔憂，債權人可能不願

意把錢投入無底洞。（ｅｙ）

