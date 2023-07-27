《經濟通通訊社２７日專訊》ＩＤＣ最新發布的手機季度跟蹤報告顯示，２０２３年第二季

，中國智能手機市場出貨量約６５７０萬台，同比下降２﹒１％，降幅較第一季的下降

１２﹒１％明顯收窄１０個百分點。上半年出貨量約１﹒３億台，同比下降７﹒４％。



＊華為市場份額增幅最高，達７６﹒１％＊



從手機廠商市場表現看，ＯＰＰＯ在第二季位居第一，份額１７﹒７％；ｖｉｖｏ、榮耀、

蘋果分列第二到第四位，分別為１７﹒２％、１６﹒４％、１５﹒３％，小米（０１８１０）與

華為分別以１３﹒１％及１３％並列第五。前五位當中，華為同比增幅最高，達７６﹒１％，蘋

果則增６﹒１％；ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏ、榮耀、小米均下降，分別降２﹒１％、１１﹒９％、

１７﹒９％、１７﹒５％。

ＩＤＣ指出，上半年中國智能手機市場情況低於預期，尤其是整個「６１８」年中大促銷期

間，在廠商與電商平台雙重優惠補貼且力度較大的情況下，智能手機銷售同比下降幅度仍超過

５％，消費者需求持續低迷。目前來看，基礎的消費者需求尚未恢復，因此廠商以及供應鏈上游

的出貨量也不會有明顯改觀。中國智能手機市場依然處於低谷，市場情況未見好轉。

不過，ＩＤＣ同時指出，儘管中國智能手機整體市場持續呈現低迷狀態，但６００美元以上

高端市場受影響較小，第二季中國６００美元以上高端手機市場份額達到２３﹒１％，相比

２０２２年同期逆勢增長３﹒１個百分點。（ｓｌ）

