《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，６月份，全國規模以上工業企業利潤同比下

降８﹒３％，降幅較５月份收窄４﹒３個百分點。上半年，規上工業企業利潤同比下降

１６﹒８％，降幅較１－５月份收窄２﹒０個百分點、較一季度收窄４﹒６個百分點。

國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據指出，今年以來，隨著推動經濟持續回升向好各項政

策措施落地顯效，工業生產穩步恢復，企業盈利逐月改善。

數據顯示，七成以上行業盈利較一季度改善，製造業盈利改善明顯。上半年，製造業利潤降

幅較一季度收窄９﹒４個百分點，帶動規上工業利潤降幅較一季度收窄７﹒４個百分點。

裝備製造業累計利潤增速由負轉正。上半年，裝備製造業利潤同比增長３﹒１％，實現由降

轉增，增速較一季度大幅回升２０﹒８個百分點。



＊電力行業利潤同比增長４６﹒５％＊



隨著擴大內需政策措施發力顯效，多數消費品製造行業利潤改善。上半年，在１３個主要消

費品製造行業中，有１０個行業利潤同比降幅較一季度收窄或由降轉增，佔７６﹒９％。６月份

，消費品行業利潤加快回升，其中皮革制鞋行業利潤同比增長１﹒０７倍，化纖行業利潤增長

２１﹒２％。

電力行業受國民經濟持續恢復、迎峰度夏電力保供、可再生能源發電快速發展等因素帶動，

發電量持續增長，行業利潤同比增長４６﹒５％。



＊６月份小型企業利潤同比由降轉增＊



上半年，規模以上工業企業中，大型、中型、小型企業利潤同比降幅較一季度分別收窄

４﹒１、４﹒９和５﹒６個百分點，其中６月份小型企業利潤同比由降轉增。私營、外商及港澳

台商投資企業利潤降幅較一季度分別收窄９﹒５和１２﹒１個百分點。

