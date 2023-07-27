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AH股新聞

27/07/2023 17:59

《神州金融》６月債市發債逾６﹒３萬億，外資託管餘額佔２﹒２％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布６月份金融市場運行情況。６月債券市場共發行
各類債券６３３７７﹒８億元（人民幣．下同）。國債發行８２９９﹒４億元，地方政府債券發
行８３０２﹒３億元，金融債券發行８１０８﹒２億元，公司信用類債券發行１３４１７﹒１億
元，信貸資產支持證券發行２６７﹒７億元，同業存單發行２４７４６﹒１億元。
　　６月，銀行間債券市場現券成交２７萬億元，日均成交１２８７６﹒１億元，同比增加
２０％，環比增加３﹒３％。交易所債券市場現券成交３﹒９萬億元，日均成交１９７３﹒３億
元。商業銀行櫃台市場債券成交７﹒６萬筆，成交金額１８２﹒７億元。
　　截至６月末，境外機構在中國債券市場的託管餘額為３﹒３３萬億元，佔中國債券市場託管
餘額的比重為２﹒２％。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為３﹒２８萬億元；分券
種看，境外機構持有國債２﹒１萬億元、佔比６５﹒５％，政策性金融債０﹒７萬億元、佔比
２２﹒１％。
　
＊６月滬市日均成交環比降５﹒１％，深市增１０﹒５％＊
　
　　６月，銀行間貨幣市場成交共計１６９﹒５萬億元，同比增加２１﹒２％，環比減少
０﹒７％。交易所標準券回購成交３８﹒５萬億元，同比增加１１﹒３％，環比增加１﹒６％。
　　６月，銀行間質押式回購月加權平均利率為１﹒６７％，環比上升１３個基點；同業拆借月
加權平均利率為１﹒５７％，環比上升７個基點。
　　６月末，上證指數收於３２０２﹒１點，環比下降２﹒５點，降幅為０﹒１％；深證成指收
於１１０２６﹒６點，環比上漲２３２﹒７點，漲幅為２﹒２％。６月，滬市日均交易量為
３９１６﹒７億元，環比減少５﹒１％；深市日均交易量為５６９７﹒７億元，環比增加
１０﹒５％。
　　截至６月末，銀行間債券市場的法人機構成員共４００８家，全部為金融機構。（ｓｌ）

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