《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，

２０２３年上半年全市地區生產總值（ＧＤＰ）為１６２９７﹒６０億元（人民幣．下同），同

比增長６﹒３％，高於增長５﹒５％的全國水平。其中，第一產業增加值為１１﹒０５億元，同

比增長０％；第二產業增加值為５６８１﹒９８億元，同比增長４﹒８％；第三產業增加值為

１０６０４﹒５７億元，同比增長７﹒２％。深圳市統計局表示，總體來看，上半年，深圳經濟

運行總體平穩，高質量發展穩步推進。



＊工業增加值增３﹒９％，房地產開發投資增２０﹒８％＊



上半年，全市規模以上工業增加值同比增長３﹒９％，增速較１－５月提升１﹒４個百分點

。分行業看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長－１％

、３﹒１％、２４﹒６％。主要行業大類中，規模以上汽車製造業增加值增長８９﹒７％，電力

、熱力生產和供應業增長２２﹒７％。主要高技術產品產量持續快速增長，其中新能源汽車、充

電樁產量分別增長１７０﹒２％、３２﹒６％。

上半年，全市固定資產投資同比增長１３﹒１％，增速較１－５月提高０﹒７個百分點。工

業投資增勢強勁，增長４７﹒５％，其中，製造業投資增長５４﹒２％；房地產開發投資增長

２０﹒８％。分產業看，第二產業投資增長４７﹒７％，第三產業投資增長６﹒５％。高技術製

造業投資增長５６﹒３％，其中，電子及通信設備製造投資增長６６﹒３％。



＊消費品零售總額增１１﹒５％，進出口總額增３﹒７％＊



上半年，全市社會消費品零售總額５０００﹒０２億元，同比增長１１﹒５％。分消費類型

看，商品零售增長１０﹒９％；餐飲收入增長１６﹒６％。消費升級類商品保持較快增長，其中

，限額以上單位通訊器材類、化妝品類零售額分別增長２２﹒６％、１１﹒６％。網上零售持續

快速增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長３２﹒５％。

上半年，全市進出口總額１６７６３﹒６８億元，同比增長３﹒７％。其中，出口

１０４７８﹒８２億元，增長１４﹒４％；進口６２８４﹒８６億元，下降１０﹒３％。其中，

一般貿易進出口增長６﹒８％，佔進出口總額的５２﹒４％，比重較上年同期增加１﹒５個百分

點。



＊上半年ＣＰＩ同比漲１％，其中食品煙酒價格漲３％＊



６月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額１３１８３８﹒５億元，同比增長

１０﹒２％。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額９０８８３﹒３５億元，同比增長８﹒６％。

上半年，全市居民消費價格（ＣＰＩ）比上年同期上漲１％。其中，食品煙酒價格上漲３％

，衣著價格上漲３﹒７％，居住價格下降０﹒２％，生活用品及服務價格上漲０﹒４％。

（ｓｌ）

