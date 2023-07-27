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AH股新聞

27/07/2023 17:36

【聚焦數據】深圳上半年ＧＤＰ增６﹒３％，新能源車產量漲近兩倍

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，
２０２３年上半年全市地區生產總值（ＧＤＰ）為１６２９７﹒６０億元（人民幣．下同），同
比增長６﹒３％，高於增長５﹒５％的全國水平。其中，第一產業增加值為１１﹒０５億元，同
比增長０％；第二產業增加值為５６８１﹒９８億元，同比增長４﹒８％；第三產業增加值為
１０６０４﹒５７億元，同比增長７﹒２％。深圳市統計局表示，總體來看，上半年，深圳經濟
運行總體平穩，高質量發展穩步推進。
　
＊工業增加值增３﹒９％，房地產開發投資增２０﹒８％＊
　
　　上半年，全市規模以上工業增加值同比增長３﹒９％，增速較１－５月提升１﹒４個百分點
。分行業看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長－１％
、３﹒１％、２４﹒６％。主要行業大類中，規模以上汽車製造業增加值增長８９﹒７％，電力
、熱力生產和供應業增長２２﹒７％。主要高技術產品產量持續快速增長，其中新能源汽車、充
電樁產量分別增長１７０﹒２％、３２﹒６％。
　　上半年，全市固定資產投資同比增長１３﹒１％，增速較１－５月提高０﹒７個百分點。工
業投資增勢強勁，增長４７﹒５％，其中，製造業投資增長５４﹒２％；房地產開發投資增長
２０﹒８％。分產業看，第二產業投資增長４７﹒７％，第三產業投資增長６﹒５％。高技術製
造業投資增長５６﹒３％，其中，電子及通信設備製造投資增長６６﹒３％。
　
＊消費品零售總額增１１﹒５％，進出口總額增３﹒７％＊
　
　　上半年，全市社會消費品零售總額５０００﹒０２億元，同比增長１１﹒５％。分消費類型
看，商品零售增長１０﹒９％；餐飲收入增長１６﹒６％。消費升級類商品保持較快增長，其中
，限額以上單位通訊器材類、化妝品類零售額分別增長２２﹒６％、１１﹒６％。網上零售持續
快速增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長３２﹒５％。
　　上半年，全市進出口總額１６７６３﹒６８億元，同比增長３﹒７％。其中，出口
１０４７８﹒８２億元，增長１４﹒４％；進口６２８４﹒８６億元，下降１０﹒３％。其中，
一般貿易進出口增長６﹒８％，佔進出口總額的５２﹒４％，比重較上年同期增加１﹒５個百分
點。
　
＊上半年ＣＰＩ同比漲１％，其中食品煙酒價格漲３％＊
　
　　６月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額１３１８３８﹒５億元，同比增長
１０﹒２％。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額９０８８３﹒３５億元，同比增長８﹒６％。
　　上半年，全市居民消費價格（ＣＰＩ）比上年同期上漲１％。其中，食品煙酒價格上漲３％
，衣著價格上漲３﹒７％，居住價格下降０﹒２％，生活用品及服務價格上漲０﹒４％。
（ｓｌ）

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