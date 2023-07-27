《經濟通通訊社２７日專訊》國防部發言人譚克非今日在例行記者會上表示，根據中俄兩軍

年度合作計劃，本月２０日至２３日（上周四至日），俄羅斯軍隊參加了解放軍北部戰區在日本

海中部組織的「北部．聯合－２０２３」演習，中俄雙方共派出１０多艘艦艇和３０多架飛機。

譚克非表示，今次演習以「維護海上戰略通道安全」為課題進行演練，並接續組織海上聯合

巡航，充分反映雙方戰略互信水平，並進一步鞏固中俄兩軍傳統友誼。中方願與各方不斷加強務

實交流合作，為維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰積極貢獻力量。

據官媒《解放軍報》日前報道，在「北部．聯合－２０２３」演習中，中俄雙方海空兵力聯

合籌劃、聯合指揮、聯合行動，先後進行海空護航、威懾驅離、錨地防御等多個課目的實兵演練

，有效錘煉檢驗遠海遠域實戰能力，在聯演組織形式、兵力融合模式等方面取得創新突破，並實

現預期目標。

報道指，演習指揮員在閉幕式上致辭時表示，這次演習是中俄兩軍共同維護海上戰略通道安

全的重大行動，對提高兩軍戰略協作水平、維護地區和平穩定將發揮積極作用。演習副指揮員、

俄方海軍少將卡扎科夫則表示，演習加強了中俄應對海空軍事威脅的能力，相信俄中兩國海軍一

定能進一步加強交流合作，共同維護地區和平與穩定。（ｓｌ）

