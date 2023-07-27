  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/07/2023 17:36

【大國博弈】中俄上周日本海聯合軍演：維護海上戰略通道安全

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國防部發言人譚克非今日在例行記者會上表示，根據中俄兩軍
年度合作計劃，本月２０日至２３日（上周四至日），俄羅斯軍隊參加了解放軍北部戰區在日本
海中部組織的「北部．聯合－２０２３」演習，中俄雙方共派出１０多艘艦艇和３０多架飛機。
　　譚克非表示，今次演習以「維護海上戰略通道安全」為課題進行演練，並接續組織海上聯合
巡航，充分反映雙方戰略互信水平，並進一步鞏固中俄兩軍傳統友誼。中方願與各方不斷加強務
實交流合作，為維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰積極貢獻力量。
　　據官媒《解放軍報》日前報道，在「北部．聯合－２０２３」演習中，中俄雙方海空兵力聯
合籌劃、聯合指揮、聯合行動，先後進行海空護航、威懾驅離、錨地防御等多個課目的實兵演練
，有效錘煉檢驗遠海遠域實戰能力，在聯演組織形式、兵力融合模式等方面取得創新突破，並實
現預期目標。
　　報道指，演習指揮員在閉幕式上致辭時表示，這次演習是中俄兩軍共同維護海上戰略通道安
全的重大行動，對提高兩軍戰略協作水平、維護地區和平穩定將發揮積極作用。演習副指揮員、
俄方海軍少將卡扎科夫則表示，演習加強了中俄應對海空軍事威脅的能力，相信俄中兩國海軍一
定能進一步加強交流合作，共同維護地區和平與穩定。（ｓｌ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金