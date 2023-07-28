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AH股新聞

28/07/2023 16:16

《駐京專電》人行：二季度末本外幣住戶消費貸餘額同比增超１２％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人行發布《２０２３年二季度金融機構貸
款投向統計報告》顯示，２０２３年二季度末，本外幣住戶貸款餘額７８﹒５７萬億元（人民幣
．下同），同比增長６﹒１％，增速比上年末高０﹒７個百分點；上半年增加２﹒８萬億元，同
比多增６１１６億元。
　　２０２３年二季度末，本外幣住戶消費性貸款（不含個人住房貸款）餘額１８﹒７５萬億元
，同比增長１２﹒４％，增速比上年末高８﹒３個百分點；上半年增加７１７１億元，同比多增
６０７６億元。住戶經營性貸款餘額２１﹒２２萬億元，同比增長１９﹒５％，增速比上年末高
３個百分點；上半年增加２﹒３萬億元，同比多增７５９１億元。
　
＊本外幣綠色貸款餘額２７﹒０５萬億元，同比增３８﹒４％＊
　
　　２０２３年二季度末，本外幣綠色貸款餘額２７﹒０５萬億元，同比增長３８﹒４％，比上
年末低０﹒１個百分點，高於各項貸款增速２７﹒８個百分點，比年初增加５﹒４５萬億元。其
中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為９﹒６和８﹒４４萬億元，合計佔綠色貸
款的６６﹒７％。
　　分用途看，基礎設施綠色升級產業、清潔能源產業和節能環保產業貸款餘額分別為
１１﹒８５、６﹒８和３﹒９３萬億元，同比分別增長３４﹒３％、３５％和４９﹒２％，比年
初分別增加２﹒１４萬億元、１﹒２６萬億元和９５４９億元。分行業看，電力、熱力、燃氣及
水生產和供應業綠色貸款餘額６﹒４３萬億元，同比增長２６﹒６％，比年初增加９２６４億元
；交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款餘額５萬億元，同比增長１３﹒９％，比年初增加４６５５
億元。

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