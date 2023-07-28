《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市召開民營企業家座談會，邀請來自

資訊服務、批發零售、科技推廣、醫藥製造和房地產等民營企業家代表參加。北京市委書記尹力

強調，北京市將持續優化營商環境，讓民營企業敢投資、能發展、得保護。為民間投資創造更好

條件，健全重點民間投資項目庫，加大項目推介力度，加強融資支持和要素保障，投放更多應用

場景，鼓勵創新型中小企業在北交所上市。他又希望，民營企業把自身特色與首都優勢結合起來

，積極參與國家重大戰略，主動應對外部風險挑戰，不斷增強國際競爭力，在融入首都高質量發

展中，實現自身更好發展。

小米集團（０１８１０）創始人、董事長兼首席執行官雷軍，京東集團（０９６１８）黨委

書記繆曉虹，物美集團創始人張文中，卡路里公司執行董事、聯合創始人劉冬，快手

（０１０２４）創始人、首席執行官程一笑，奕斯偉科技集團董事長王東升，藍箭航天空間科技

公司董事長兼首席執行官張昌武，昭衍生物技術公司董事長馮宇霞，洪泰同創投資管理公司創始

合夥人、董事長盛希泰，龍湖集團（００９６０）董事長兼首席執行官陳序平先後發言。

