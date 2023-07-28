  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/07/2023 09:20

【力撐民企】北京市委開民企座談會提振信心，龍湖小米快手等參會

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市召開民營企業家座談會，邀請來自
資訊服務、批發零售、科技推廣、醫藥製造和房地產等民營企業家代表參加。北京市委書記尹力
強調，北京市將持續優化營商環境，讓民營企業敢投資、能發展、得保護。為民間投資創造更好
條件，健全重點民間投資項目庫，加大項目推介力度，加強融資支持和要素保障，投放更多應用
場景，鼓勵創新型中小企業在北交所上市。他又希望，民營企業把自身特色與首都優勢結合起來
，積極參與國家重大戰略，主動應對外部風險挑戰，不斷增強國際競爭力，在融入首都高質量發
展中，實現自身更好發展。
　　小米集團（０１８１０）創始人、董事長兼首席執行官雷軍，京東集團（０９６１８）黨委
書記繆曉虹，物美集團創始人張文中，卡路里公司執行董事、聯合創始人劉冬，快手
（０１０２４）創始人、首席執行官程一笑，奕斯偉科技集團董事長王東升，藍箭航天空間科技
公司董事長兼首席執行官張昌武，昭衍生物技術公司董事長馮宇霞，洪泰同創投資管理公司創始
合夥人、董事長盛希泰，龍湖集團（００９６０）董事長兼首席執行官陳序平先後發言。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金