《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國貿促會新聞發言人孫曉在發布會上介

紹，今年二季度，中國貿促會對來自全國２６個省區市的近８００家外資企業進行調研訪問，其

中，５９﹒８２％的受訪外資企業來自加工製造環節，６４﹒６％為小微企業，形成了《

２０２３年第二季度中國外資營商環境調研報告》。報告顯示，從經營情況看，近七成受訪外資

企業看好未來五年中國市場前景，超九成受訪外資企業認為中國市場吸引力上升或持平，超八成

受訪外資企業預期今年在華投資利潤率將持平或有所增加。



＊７５﹒１％外貿企業對三季度發展有信心＊



孫曉介紹，近期中國貿促會對３１００余家外貿企業開展了深入調研，調研數據顯示，對

２０２３年三季度發展表示「信心穩定不變」及「較有信心」的外貿企業佔７５﹒１％。被問及

「當前對外貿企業生產經營的利好因素」時，５７﹒２％的外貿企業選擇了「海外客戶一直穩定

」，５５﹒５％的外貿企業選擇「國家穩外貿政策效果好，地方政府扶持力度大」。除此之外，

還存在跨境電商等貿易新業態發展迅猛、ＲＣＥＰ紅利顯現等利好因素。

