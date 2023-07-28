《經濟通通訊社２８日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年６月
梅觀高速路費收入為１２８７﹒４萬元（人民幣．下同），日均收入４２﹒９萬元；機荷東段路
費收入５８７８﹒５萬元，日均收入１９５﹒９萬元；機荷西段路費收入４７７０﹒９萬元，日
均１５９萬元；沿江項目路費收入５３６１﹒６萬元，日均１７８﹒７萬元。（ｈｐ）
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28/07/2023 17:56
《國企紅籌》深高速６月梅觀高速路費收入為１２８７﹒４萬人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年６月
梅觀高速路費收入為１２８７﹒４萬元（人民幣．下同），日均收入４２﹒９萬元；機荷東段路
費收入５８７８﹒５萬元，日均收入１９５﹒９萬元；機荷西段路費收入４７７０﹒９萬元，日
均１５９萬元；沿江項目路費收入５３６１﹒６萬元，日均１７８﹒７萬元。（ｈｐ）
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