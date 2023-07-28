《經濟通通訊社２８日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，董事會
決議同意聘任劉洪為該行副行長，其任職資格自國家金融監督管理總局核准之日起生效。劉洪今
年６月起任該行三農業務總監。（ｋｋ）
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28/07/2023 18:15
農行（０１２８８）：董事會決議同意聘任劉洪為副行長
《經濟通通訊社２８日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，董事會
決議同意聘任劉洪為該行副行長，其任職資格自國家金融監督管理總局核准之日起生效。劉洪今
年６月起任該行三農業務總監。（ｋｋ）
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