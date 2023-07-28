《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見印度尼西亞總統佐科

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國家主席習近平２７日在成都會見來華出席第３１屆世界大學生夏季運動會開幕式並訪華的印度

尼西亞總統佐科。習近平指出，中方願同印尼深化戰略合作，打造發展中國家命運與共、團結合

作、共促發展的典範。



有活力的資本市場是穩預期強信心的重要抓手

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中共中央政治局２４日召開會議，提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」。當前，有活力、

信心足的資本市場是穩定社會預期、增強發展信心、激發創業創新熱情的重要抓手，有利於推進

經濟恢復取得新進展。



金融支持科創發力，引導資本市場投早投小

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多位部委相關負責人２７日在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，將進一步支持引導資

本市場投早投小，提升資本市場「硬科技」底色。同時，推動科創型企業貸款持續保持較高增長

速度。





《上海證券報》



習近平會見印度尼西亞總統佐科

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國家主席習近平２７日在成都會見來華出席第３１屆世界大學生夏季運動會開幕式並訪華的印度

尼西亞總統佐科。習近平指出，中方願同印尼深化戰略合作，打造發展中國家命運與共、團結合

作、共促發展的典範。



將採取更有針對性舉措，推動經濟持續回升向好

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國家金融監督管理總局２７日舉行銀行業保險業上半年數據發布會。金融監管總局有關部門負責

人在發布會上並「劇透」了下一階段在擴大需求、強化重點領域和薄弱環節金融支持等方面的主

要「看點」。



推動資本市場更好服務經濟高質量發展

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業內人士表示，中央政治局會議提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，為資本市場下階段

發展指明了方向。隨著支持高水平科技自立自強、服務現代化產業體系建設、投資端改革、加強

資本市場監管等一攬子政策措施出台，資本市場將更具韌性、更有活力。





《證券時報》



習近平會見印度尼西亞總統佐科

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國家主席習近平２７日在成都會見來華出席第３１屆世界大學生夏季運動會開幕式並訪華的印度

尼西亞總統佐科。習近平指出，中方願同印尼深化戰略合作，打造發展中國家命運與共、團結合

作、共促發展的典範。



隱債化解進入新階段，發行特殊債予以置換可期

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中央政治局會議明確指出，要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。專家認為

，短期來看，通過發行新一輪特殊再融資債券進行債務置換較有可能；長期來看，推動融資平台

市場化轉型仍是必要之舉。



信貸為科創企業「解近渴」

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近日，記者走訪多家在京的科創企業和人民銀行營管部，了解到目前北京的科創企業貸款保持量

增面擴態勢；同時，銀行在參與科創金融的實踐中，探索積累出一套行之有效的授信審批和風控

經驗，加之政策的鼓勵和支持，逐步形成了銀行與科創企業的良性互動（ｌｃ）

