《神州經脈》滬深股市今日（２８日）再遇顯著升浪，滬綜指開市接近穿三千二，盤中擺脫

下跌之勢，在金融、地產、汽車、白酒等權重板塊集體拉漲下，滬指半日急升１﹒３８％，午後

外資加大流入，券商股掀漲停潮，滬綜指全日升幅擴大至１﹒８４％，收市報３２７５﹒９３點

，盤中高見３２８０﹒２８點，創今年５月２３日以來新高。深成指全日升１﹒６２％，創業板

指同升１﹒６２％。

回顧全周，隨著中共中央政治局會議上對政策口徑作出重大調整，當局本周發出了多份政策

文件，既要促進民間消費又要支持民間投資，滬綜指全周累計升３﹒４％，是繼２０２２年１１

月之後的最大單周升幅。

兩市全日成交９４８３億元（人民幣．下同），按日增長２１﹒６％，陸股通淨流入超過

１６４億元，是本周第二次流入過百億元，累計全周淨流入３４５億元，單周淨買入額創１月

２０日以來新高。

美國經濟數據強勁令衰退擔憂降溫，隔夜美指反彈，重新施壓人民幣走勢。人民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）今日低開低走，收報７﹒１６４５，較上個交易日４時３０分收盤價跌

２４１點子，為７月２４日以來近一周低位，全日在７﹒１５０８至７﹒１７４５之間波動。中

國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１３３８，較上個交易日跌７３點子，止六連升

，仍強於市場預測逾３００點子，上個交易日報７﹒１２６５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局會議提出「適時調整優化房地產政策」後，住建部部長倪虹表態，要繼續

鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住

房首付比例和貸款利率、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施。《路透》引述分析師稱，

中國監管層在樓市調控方面終於更大膽地邁出放鬆步伐。當中「認房不用認貸」被視為一線城市

樓市政策放寬的「突破口」。國泰君安認為，取消「認房認貸」，就是將「二套房」有條件作為

「首套房」，最大變化是可以有更低首付比例和更低房貸利率，而這對目前的非一線城市已不構

成約束，因此政策指向的就是一線城市。不過，中原地產首席分析師張大偉認為，北京、上海、

深圳等一線城市全面面實施「認房不用認貸」不太可能，預計很可能會率先在北京的房山，上海

的臨港等偏遠區域試點。



２﹒ 人民銀行公布，２０２３年二季度末，人民幣房地產貸款餘額５３﹒３７萬億元，同比增

長０﹒５％，比上年末增速低１個百分點；上半年增加１５４９億元，佔同期各項貸款增量的

１％。房地產開發貸款餘額１３﹒１萬億元，同比增長５﹒３％，增速比上年末高１﹒６個百分

點。個人住房貸款餘額３８﹒６萬億元，同比下降０﹒７％，增速比上年末低１﹒９個百分點。

本外幣住戶貸款餘額７８﹒５７萬億元，同比增長６﹒１％，增速比上年末高０﹒７個百分點；

上半年增加２﹒８萬億元，同比多增６１１６億元。本外幣住戶消費性貸款（不含個人住房貸款

）餘額１８﹒７５萬億元，同比增長１２﹒４％，增速比上年末高８﹒３個百分點；上半年增加

７１７１億元，同比多增６０７６億元。



３﹒ 中國外交部網站更新部長致辭，換上再度出任外長的王毅署名致辭。王毅強調，中國堅定

奉行獨立自主的和平外交政策，深化拓展全球夥伴關係，致力於同世界各國合作共贏，積極參與

全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益

，不斷開創中國特色大國外交新局面。



４﹒ 中國貿促會表示，今年二季度，該會對來自全國２６個省區市的近８００家外資企業進行

調研訪問，其中，５９﹒８２％的受訪外資企業來自加工製造環節，６４﹒６％為小微企業，形

成了《２０２３年第二季度中國外資營商環境調研報告》。報告顯示，從經營情況看，近七成受

訪外資企業看好未來五年中國市場前景，超九成受訪外資企業認為中國市場吸引力上升或持平，

超八成受訪外資企業預期今年在華投資利潤率將持平或有所增加。



５﹒ 對於網傳萬科集團與大連萬達集團早前在長春國際影都合作項目中產生的１３﹒８億元資

金糾紛已基本達成和解，大連萬達集團所持萬達商管１９﹒７９億股權即將解凍的消息，內媒引

述接近萬達人士指，有關消息屬實。另外，大連萬達商業管理集團回應關於近期市場傳聞其美元

債存在資金缺口，稱公司已完成萬達商業地產（香港）６﹒８７５％Ｎ２０２３０７２３美元債

兌付。



６﹒ 中國氣候變化事務特使解振華，應約與美國總統氣候問題特使克里舉行視像會談。中方表

示，雙方圍繞加強中美氣候變化對話交流、合作推進全球氣候多邊進程等議題，進一步交換意見

，並同意繼續保持密切溝通。今次克里是繼本月１６至１９日訪華後，再次與解振華會談。他早

前結束行程時形容，與中訪高層官員進行了富有成果的會談，並指需要做更多工作，以與中國就

重大問題達成共識。



７﹒ 財政部公布，上半年國有企業利潤總額２３７７９﹒８億元，同比增長５％。１－６月國

有企業營業總收入４１０１８８﹒２億元，同比增長４﹒９％。１－６月，國有企業應交稅費

２９６４０﹒４億元，同比下降３﹒１％。６月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，上升

０﹒４個百分點。



８﹒ 中國金融期貨交易所發布２０２３年中長期資金風險管理計劃（簡稱「長風計劃」），自

２０２３年８月１日起正式實施，旨在凝聚市場各方合力，提升機構投資者尤其是中長期資金參

與金融期貨市場質量。「長風計劃」由「會員賦能」和「機構儲能」兩個項目組成。（ｓｌ）

