《鍾之日記》７月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股回落，道指終止１３連升，跌２３７﹒４點，報３５２８２﹒７２點；標普５００

跌２９﹒３４點，報４５３７﹒４１點；納指跌７７﹒１８點，報１４０５０﹒１１點。聯儲局

周三晚（２７日凌晨）宣布加息２５基點後，對於９月是否再加息持開放態度。歐洲央行昨天亦

一如市場預期宣布加息２５基點，行長拉加德在會後記招的發言，對於９月份是否再加息同樣無

給予明確答案，只表示可能再加息或暫停加息，但肯定不會減息。恒生指數收報１９９１６，升

２７７點或升１﹒４％，主板成交逾１３７７億元。



＊Ａ股全周漲３﹒４％＊



Ａ股在政治局會議刺激利好兩日後，再遇顯著升浪，滬綜指開市接近穿三千二，盤中擺脫下

跌之勢，在金融、地產、汽車、白酒等權重板塊集體拉漲下，滬指半日急升１﹒３８％，午後外

資加大流入，券商股掀漲停潮，滬綜指全日升幅擴大至１﹒８４％，收市報３２７５﹒９３點，

盤中高見３２８０﹒２８點，創今年５月２３日以來新高。深成指全日升１﹒６２％，創業板指

同升１﹒６２％。

回顧全周，隨著中共中央政治局會議上對政策口徑作出重大調整，當局本周發出了多份政策

文件，既要促進民間消費又要支持民間投資，滬綜指全周累計升３﹒４％，是繼２０２２年１１

月之後的最大單周升幅。

兩市全日成交９４８３億元人民幣，按日增長２１﹒６％，陸股通淨流入超過１６４億元人

民幣，是本周第二次流入過百億元，累計全周淨流入３４５億元人民幣，單周淨買入額創１月

２０日以來新高。



＊東方甄選因禍得福，促銷創新記錄＊



東方甄選（０１７９７）在抖音上自營品店鋪被關閉一事又有最新進展。據內媒引述知情人

士透露，東方甄選被關的原因是，因為東方甄選主播是在講解配料表的時候，包裝上有二維碼，

鏡頭無法回避，因此被抖音判定引流和關閉店鋪。東方甄選內部正在積極整改。

儘管這並非主播故意之舉，但這一行為客觀上會被判定在抖音直播間內展示自有Ａｐｐ二維

碼，為自有Ａｐｐ引流，引導消費者通過抖音前往自有Ａｐｐ下單和購買，因此也就違反了抖音

的相關規定，東方甄選旗下直播間才會遭到關閉，並暫停營業３天。

為了不影響客戶購物，東方甄選臨時決定改在Ａｐｐ上進行銷售，並進行８５折促銷，此前

幾天購買產品的用戶也可以聯繫客服補差價。由於打折力度大，東方甄選在自家Ａｐｐ的帶貨直

播上錄得好成績，首日銷售額１７５０萬人民幣破紀錄，而昨日（２７日）銷售額更飆升至

３０００萬人民幣大幅刷新紀錄，包括烤腸、吐司麵包、南美大蝦在內的１０多款東方甄選自營

產品熱銷超１萬單。

那邊抖音停播，這邊就在自家Ａｐｐ促銷，引發外界對東方甄選「自立門戶」的猜想。創始

人俞敏洪此前曾經回應稱，東方甄選和抖音平台是彼此合作、互相成就的關係，而創建自家平台

是公司進取的正常行為，望外界不要過度解讀。

對於東方甄選的未來走向，華福證券最新研報稱，隨著直播矩陣的建設和自營品穩定上新，

公司自營與直播業務ＧＭＶ將快速增長。華福證券研報對東方甄選首次覆蓋，並給予其「買入」

評級，對應目標價位３９﹒２５元╱股。

東方甄選昨日急瀉６﹒５％，今日大反彈近２９％，報３８﹒９元，創近４個月新高。



＊內房政策呵護連連＊



中國住建部部長倪虹在近日召開的座談會上表示，要大力支持剛性和改善性住房需求，進一

步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認

房不用認貸」等政策措施。

內房股走高，其中龍湖（００９６０）董事長有份出席北京市民營企業家座談會，公司股價

漲８﹒９％，報２０﹒５５元；碧桂園（０２００７）升５％，綠城（０３９００）升３﹒４％

，越地（００１２３）升２﹒５％，潤地（０１１０９）走高２﹒１％，萬科企業

（０２２０２）升１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

