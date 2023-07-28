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AH股新聞

28/07/2023 09:18

【大國博弈】中國和美國氣候特使再次雙邊會談，同意繼續密切溝通

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國氣候變化事務特使解振華，應約與美國總統氣候問題特使
克里舉行視像會談。中方表示，雙方圍繞加強中美氣候變化對話交流、合作推進全球氣候多邊進
程等議題，進一步交換意見，並同意繼續保持密切溝通。
　　今次克里將本月１６至１９日訪華後，再次與解振華會談。他早前結束行程時形容，與中訪
高層官員進行了富有成果的會談，並指需要做更多工作，以與中國就重大問題達成共識。
（ｊｔ）

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