《經濟通通訊社２８日專訊》標普信評發布報告預計，中共中央政治局會議上提出的「一攬

子化債方案」將更多側重於尾部風險的化解，這或將對弱區域的城投企業帶來一定利好。此外，

短期看因城投債務問題引起的風險仍處在可控範圍內，發生系統性風險的概率很低。

報告指出，政治局會議提到「要有效防範化解地方債務風險」，這透露出中央仍然高度重視

地方債務風險，不僅是地方政府債務，也包括城投企業債務，既要防範，又要化解，預計明顯放

鬆對城投企業融資的政策出台概率較低，旨在防範。

標普信評認為，近年來在中央政府嚴格的監管下，通過防範地方政府的道德風險、壓實地方

主體責任、嚴格控制增量、努力化解存量，地方政府在債務化解方面取得了一定的效果。報告稱

，若此時放鬆增量控制，則地方政府債務問題在未來的化解難度可能更高。



＊中央未必對地方政府債務進行兜底，而是指導化解風險＊



此外，針對會議上提出的「制定實施一攬子化債方案」，標普信評認為並不意味著政策的明

顯放鬆或者中央對地方政府債務進行兜底，而是在控制債務總量、壓實地方政府化債主體責任的

基礎上，指導和幫助地方政府系統性和差異化地化解債務風險。

對於少數債務壓力大的區域，特別是基層，中央政府可能有一定的政策幫助其化債，拉長債

務期限，降低融資成本，暫時緩解資金壓力。可能採取的方式包括增加部分地方再融資債或專項

債發行、試點建制縣隱性債務置換、城投企業與金融機構進行債務展期或重組、盤活國有資產等

，以此騰挪一定空間為地方債務化解爭取時間。

報告還指出，不發生系統性風險並不意味著不發生風險，也並不等同於城投債務的「剛兌」

。如果能將影響限制在區域內，處置結果（或債務化解的方式）也是各方可以承受的，那麼城投

債務風險的有序釋放和不發生系統性風險的底線並不矛盾。在此底線之上，地方政府仍然承擔持

續化債的責任。（ｊｔ）

