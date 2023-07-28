《經濟通通訊社２８日專訊》據《新華財經》報道，近一個月以來，關於支持民營企業通過

債券融資的政策、會議、創新工具等多項舉措頻頻出現，令民企融資熱情與信心倍增。後續宏觀

政策將繼續大力支持民企高質量發展，財政政策、結構性貨幣政策對民企的支持力度也將增加，

更多稅收優惠政策以及信貸、債券、股權融資方面的相關支持舉措有望加快出台和落地，切實緩

解優質民營企業信用收縮局面，助力民營經濟做大做優做強。

報道指，一直備受市場關注的「三支箭」政策要追溯到２０１８年，彼時一些民營企業遇到

了「融資的高山」。為緩解民營企業融資難題，人民銀行會同有關部門，從信貸、債券、股權三

個融資主渠道，推出「三支箭」的政策組合，支持民營企業拓寬融資途徑。其中，「第一支箭」

是信貸支持，「第二支箭」是債券融資支持工具，「第三支箭」是股權融資支持工具。

２０２２年，「第二支箭」曾迎來擴容，將中債信用增進公司擔保民營房企發債納入支持工

具統籌推進，該工具將政策與市場兩個屬性有機結合在一起，在不到一年的時間內已經陸續向更

多符合條件的民營房企提供增信支持，有效緩解民營房企債券融資過度收縮的問題。

近一個月以來，支持民營企業通過債券融資的政策、會議等多項「訊號」頻頻出現，令市場

熱情再度高漲。（ｃｔ）

