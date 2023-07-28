《經濟通通訊社２８日專訊》受外資拋售中概股消息影響，納斯達克金龍中國指數結束四連

漲，滬深股市今早亦低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒３１％，報３２０６﹒７４點，三

千二關口見壓力深成指低開０﹒２６％，地產股隨政策造好，汽車股顯著走低。

摩根士丹利發出研究報告稱，對沖基金正利用股市反彈期拋售中國股票。報告指，對沖基金

經理本月賣出約７億美元的中概股，其中拼多多、百勝中國和唯品會等是被拋售最多的股票之一

。７月份中國ＡＤＲ整體交易活動繼續下降，成交量較去年同期下降１７％。

住房和城鄉建設部部長倪虹在近日召開的座談會上表示，要大力支持剛性和改善性住房需求

，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸

款「認房不用認貸」等政策措施。

人民銀行今日進行６５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放５２０億元，累計本

周實現淨投放２２９０億元。

金融監管總局公布金融統計數據，６月末銀行業不良貸款餘額４萬億元，較年初增２０２１

億元，不良貸款率１﹒６８％，同比下降０﹒０８個百分點；上半年商業銀行累計實現淨利潤

１﹒３萬億元，同比增長２﹒６％，不過增速較去年同期下降４﹒５個百分點。（ｅｙ）

