《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股在政治局會議刺激利好兩日後，再遇顯著升浪，滬綜指開

市接近穿三千二，盤中擺脫下跌區間，在金融、地產、汽車、白酒等權重板塊集體拉漲下，滬指

半日急升１﹒３８％，報３２６１﹒２點，逼近半日最高點，創下６月１９日以來新高；創業板

指漲１﹒３８％，創業板指同升１﹒３８％。

股市趁放假前拉漲，兩市半日成交亦回漲至５２０３億元（人民幣．下同），較上日（２７

日）同時段成交增加９﹒９％。陸股通湧入，半日淨流入已達７１億。官媒《中國證券報》發文

稱，中國資產吸引力增強，數據顯示，截至２７日收盤，今年以來北向資金累計淨買入

２０４５﹒８７億元，同比增長超３００％。

據《彭博》引述知情人士表示，包括騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等公司已收

到中國商務部和發改委的要求，提交在消費、電信和媒體公司最成功初創投資案例。報道稱，此

舉表明當局準備在支持該類交易活動上給予更寬廣的空間。



＊內房股炒作消息＊



中國住建部部長倪虹在近日召開的座談會上表示，要大力支持剛性和改善性住房需求，進一

步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認

房不用認貸」等政策措施。金地集團（滬：６００３８３）漲５﹒６％，保利發展

（滬：６０００４８）升４﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）升４％，萬科Ａ

（深：０００００２）升２﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）揚２﹒４％。

另外據外電報道，遠洋集團（０３３７７）在昨日（２７日）趕在一筆美元債１４天寬限期

的最後一天，兌付了７０２萬美元的利息。



＊金融股脫繮飆升＊



券商股如脫繮野馬狂飆，天風證券（滬：６０１１６２）、信達證券（滬：６０１０５９）

、首創證券（滬：６０１１３６）等集體漲停，中國銀河（滬：６０１８８１）升８﹒５％，中

信證券（滬：６０００３０）走高６﹒９％，華泰證券（滬：６０１６８８）升６％，中金公司

（滬：６０１９９５）揚５﹒３％。

銀行股亦全線漲，中國銀行（滬：６０１９８８）升２﹒４％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升１﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒７％，工商銀行

（滬：６０１３９８）走高１﹒５％，招商銀行（滬：６０００３６）更升３﹒４％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升３％。（ｅｙ）

