《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股在政治局會議刺激利好兩日後，再遇顯著升浪，滬綜指開

市接近穿三千二，盤中擺脫下跌之勢，在金融、地產、汽車、白酒等權重板塊集體拉漲下，滬指

半日急升１﹒３８％，午後外資加大流入，券商股掀漲停潮，滬綜指全日升幅擴大至１﹒８４％

，收市報３２７５﹒９３點，盤中高見３２８０﹒２８點，創今年５月２３日以來新高。深成指

全日升１﹒６２％，創業板指同升１﹒６２％。

回顧全周，隨著中共中央政治局會議上對政策口徑作出重大調整，當局本周發出了多份政策

文件，既要促進民間消費又要支持民間投資，滬綜指全周累計升３﹒４％，是繼２０２２年１１

月之後的最大單周升幅。

兩市全日成交９４８３億元（人民幣．下同），按日增長２１﹒６％，陸股通淨流入超過

１６４億元，是本周第二次流入過百億元，累計全周淨流入３４５億元，單周淨買入額創１月

２０日以來新高。



＊地產股重見活躍＊



官媒《中國證券報》發文稱，中國資產吸引力增強，數據顯示，截至２７日收盤，今年以來

北向資金累計淨買入２０４５﹒８７億元，同比增長超３００％。券商股掀漲停潮，天風證券

（滬：６０１１６２）、中原證券（滬：６０１３７５）、信達證券（滬：６０１０５９）、首

創證券（滬：６０１１３６）、中國銀河（滬：６０１８８１）、中信證券

（滬：６０００３０）等１３隻股票集體漲停，中金公司（滬：６０１９９５）揚７﹒５％。

中國住建部部長倪虹在近日召開的座談會上表示，要大力支持剛性和改善性住房需求，進一

步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認

房不用認貸」等政策措施。金地集團（滬：６００３８３）漲９﹒３％，保利發展

（滬：６０００４８）升５％，招商蛇口（深：００１９７９）升４﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）升３﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）揚１﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９９２﹒７４ ＋２﹒３２

上證綜合指數 ３２７５﹒９３ ＋１﹒８４ ４３６９﹒２４

上證Ａ股指數 ３４３４﹒２２ ＋１﹒８４

深證成份指數 １１１００﹒４０ ＋１﹒６２ ５１１３﹒８３

深圳創業板指數 ２２１９﹒５４ ＋１﹒６２

上證Ｂ股指數 ２７５﹒１２ ＋０﹒５４ １﹒２４

深證Ｂ股指數 １２１３﹒３９ ＋０﹒９１ ０﹒７６

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