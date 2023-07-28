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AH股新聞

28/07/2023 15:05

《Ａ股行情》滬指收漲１﹒８％券商股掀漲停潮，陸股通湧入百六億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股在政治局會議刺激利好兩日後，再遇顯著升浪，滬綜指開
市接近穿三千二，盤中擺脫下跌之勢，在金融、地產、汽車、白酒等權重板塊集體拉漲下，滬指
半日急升１﹒３８％，午後外資加大流入，券商股掀漲停潮，滬綜指全日升幅擴大至１﹒８４％
，收市報３２７５﹒９３點，盤中高見３２８０﹒２８點，創今年５月２３日以來新高。深成指
全日升１﹒６２％，創業板指同升１﹒６２％。
　　回顧全周，隨著中共中央政治局會議上對政策口徑作出重大調整，當局本周發出了多份政策
文件，既要促進民間消費又要支持民間投資，滬綜指全周累計升３﹒４％，是繼２０２２年１１
月之後的最大單周升幅。
　　兩市全日成交９４８３億元（人民幣．下同），按日增長２１﹒６％，陸股通淨流入超過
１６４億元，是本周第二次流入過百億元，累計全周淨流入３４５億元，單周淨買入額創１月
２０日以來新高。
　
＊地產股重見活躍＊
　
　　官媒《中國證券報》發文稱，中國資產吸引力增強，數據顯示，截至２７日收盤，今年以來
北向資金累計淨買入２０４５﹒８７億元，同比增長超３００％。券商股掀漲停潮，天風證券
（滬：６０１１６２）、中原證券（滬：６０１３７５）、信達證券（滬：６０１０５９）、首
創證券（滬：６０１１３６）、中國銀河（滬：６０１８８１）、中信證券
（滬：６０００３０）等１３隻股票集體漲停，中金公司（滬：６０１９９５）揚７﹒５％。
　　中國住建部部長倪虹在近日召開的座談會上表示，要大力支持剛性和改善性住房需求，進一
步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認
房不用認貸」等政策措施。金地集團（滬：６００３８３）漲９﹒３％，保利發展
（滬：６０００４８）升５％，招商蛇口（深：００１９７９）升４﹒３％，萬科Ａ
（深：０００００２）升３﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）揚１﹒８％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９９２﹒７４　　＋２﹒３２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２７５﹒９３　　＋１﹒８４　　　　４３６９﹒２４　　
　　上證Ａ股指數　　３４３４﹒２２　　＋１﹒８４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１１００﹒４０　＋１﹒６２　　　　５１１３﹒８３　　
　　深圳創業板指數　２２１９﹒５４　　＋１﹒６２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７５﹒１２　　＋０﹒５４　　　　　１﹒２４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２１３﹒３９　　＋０﹒９１　　　　　０﹒７６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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