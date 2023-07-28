《經濟通通訊社２８日專訊》據外電報道，電動車巨頭特斯拉（Ｔｅｓｌａ）遭到美國加州

總檢察長辦公室的調查，主要針對的是自動駕駛安全和不實廣告的問題。

特斯拉創始人馬斯克長期以來一直向投資者和客戶承諾，隨著時間的推移，特斯拉電動車將

持續通過無線軟體更新並增添新的特性和功能，進而促使其下電動車演進為自動駕駛汽車。然而

，特斯拉迄今為止尚未交付一台自動駕駛汽車，而是銷售「Ｌ２」等級的系統，即仍需要一名駕

駛坐在方向盤後面，隨時準備轉向或剎車。

一名特斯拉客戶向聯邦貿易委員會提交投訴後，與加州檢察長取得了聯繫。據悉，該名客戶

在為特斯拉的高級駕駛輔助選項支付了數千美元後，感覺自己遭到誤導，因為該選項在美國被宣

傳為完全自動駕駛功能（ＦＳＤ），但卻收到的是部分自動駕駛功能的產品。



＊Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ執行長：特斯拉降價衝擊獲利＊



另外，跨國汽車製造商Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ執行長Ｃａｒｌｏｓ Ｔａｖａｒｅｓ周三

（２６日）表示，隨著特斯拉調降電動車售價，該公司的獲利能力正在下降，也顯示特斯拉正面

臨現實世界競爭的挑戰。他指出，特斯拉的獲利能力從２０２２年上半年的１７％以上，在今年

上半年降至１０﹒５％。該公司過去的獲利較Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ更高，但如今卻比

Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ低。

他也表示，包括特斯拉在內的所有汽車製造商，如今都不得不面臨中國市場上本土電動車製

造商日益激烈的競爭。

滬深特斯拉概念股今早急跌，三花智控（深：００２０５０）跌１﹒９％，中航光電

（深：００２１７９）跌１﹒８％，璞泰來（滬：６０３６５９）跌１﹒４％，拓普集團

（滬：６０１６８９）跌１﹒４％，天賜材料（深：００２７０９）跌１％，華域汽車

（滬：６００７４１）跌１％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌０﹒６％，寧德時代

（深：３００７５０）跌０﹒４％，福耀玻璃（滬：６００６６０）跌０﹒１％。（ｊｔ）

