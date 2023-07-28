《經濟通通訊社２８日專訊》據官媒《中國證券報》發文稱，數據顯示，截至昨日（２７日

）收盤，今年以來北向資金累計淨買入２０４５﹒８７億元（人民幣．下同），同比增長超

３００％。當前美國聯儲局小幅加息對金融市場產生的影響已經不明顯。

業內人士稱，一方面，美元告別強勢走勢，推動外資流入新興市場，影響中國資產走勢的外

圍干擾因素有望消退；另一方面，政策穩步發力，中國經濟穩健復甦，企業盈利預期持續上修，

市場風險偏好逐漸改善。內外積極因素匯聚下，中國資產吸引力持續增強。

此外，國泰君安發研報建議增持處估值窪地的非銀板塊，尤其是券商板塊。研報稱，當前券

商板塊隱含過度悲觀預期，政治局會議之後，促進活躍資本市場政策將落實推出，預計券商將受

益。

券商股盤中猛漲，中國銀河（滬：６０１８８１）抽升７﹒１％，中信證券

（滬：６０００３０）漲４﹒９％，東方財富（深：３０００５９）升４﹒７％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升５﹒２％，中金公司（滬：６０１９９５）升４﹒２％，中信建投

（滬：６０１０６６）升３﹒４％，申萬宏源（深：０００１６６）升２﹒９％，國泰君安

（滬：６０１２１１）升２﹒６％，招商證券（滬：６００９９９）升２﹒５％。（ｊｔ）

