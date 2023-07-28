《經濟通通訊社２８日專訊》東方甄選（０１７９７）抖音自營店鋪日前突然被關，東方甄

選方面回應稱，因規則要求，抖音平台自營產品店鋪、自營產品直播間暫停營業３天，將改在

Ａｐｐ上進行銷售，自營產品８５折促銷。

由於打折力度大，東方甄選在自家Ａｐｐ的帶貨直播上錄得好成績，首日銷售額１７５０萬

元破紀錄，而昨日銷售額更飆升至３０００萬元大幅刷新紀錄，包括烤腸、吐司麵包、南美大蝦

在內的１０多款東方甄選自營產品熱銷超１萬單。

那邊抖音停播，這邊就在自家Ａｐｐ促銷，引發外界對東方甄選「自立門戶」的猜想。創始

人俞敏洪此前曾經回應稱，東方甄選和抖音平台是彼此合作、互相成就的關係，而創建自家平台

是公司進取的正常行為，望外界不要過度解讀。



＊內媒：直播展示二維碼，抖音判定引流決定封舖＊



東方甄選目前只有自營產品帳號的抖音直播被關閉，主帳號「東方甄選」及旗下兩個帳號的

抖音直播間仍在正常直播，旗下主播的個人帳號都未受影響。

至於東方甄選自營產品直播間為何被關閉，東方甄選及抖音都沒有解釋，而內媒《澎湃新聞

》引述知情人士指，由於東方甄選主播在講解配料表時展示了包裝上的二維碼，遭抖音判定為引

流和關閉店鋪，東方甄選內部正在整改。（ｅｙ）

