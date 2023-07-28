《經濟通通訊社２８日專訊》此前法國檢方發現，一名６３歲的中國籍神秘商人於幾年前透

過一間在法國成立的投資基金，大量收購法國半導體公司Ｏｍｍｉｃ ＳＡＳ的股份，並於

２０１８年１月起成為公司主席，案件今年３月收網，法國檢方以「向外國勢力運送可能為國家

基本利益帶來傷害的技術、文件或檔案」罪名起訴４人，分別為２名法國公民及２名中國公民，

當中包括Ｏｍｍｉｃ總經理馬克和上述中國商人。

據法媒《巴黎人報》報道，法國司法部門已扣押Ｏｍｍｉｃ大部分股份，這是該國首次對私

人商業公司作出如此嚴厲的司法措施。法國工業部長接受傳媒採訪時強調，當局警告外國工業間

諜行為的風險並非在演「００７」，「經濟戰是真實存在的」。



＊Ｏｍｍｉｃ被指向中俄非法輸送晶片及半導體技術＊



Ｏｍｍｉｃ公司於２０２１年１月被法國海關發現向中國偷運８４４塊高端晶片，引發法國

當局關注，該國國家反恐小組聯合國內安全總局和打擊重大金融犯罪中央辦公室對Ｏｍｍｉｃ進

行調查，才發現Ｏｍｍｉｃ早於２０１８年便遭中國商人把持。調查指，該名中國商人試圖將公

司技術和人員轉移至中國，甚至計劃在中國四川省成都市複製一家以Ｏｍｍｉｃ為模板的公司，

調查還發現Ｏｍｍｉｃ曾向中國和俄羅斯輸送大量科技產品，最終客戶包括中國軍火商和解放軍

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