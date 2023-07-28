《經濟通通訊社２８日專訊》中紀委國家監委通報，經立案審查調查，新疆生產建設兵團原

黨委常委、副司令員，中國新建集團公司原副總經理焦小平嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、

廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，根據相關規定研究並報中共中央批准

後，決定對焦小平開除黨籍、開除公職，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關

依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，焦小平毫無政治意識，違背新發展理念，干擾碳達峰碳中和戰略目標實施；罔顧黨

中央對秦嶺生態環境保護的重要要求，我行我素，支持特定關係人開發秦嶺地區小水電，破壞秦

嶺生態；加劇政府隱性債務風險，製造金融安全隱患；違規收受股權、經商辦企業、擁有非上市

公司股份、兼職取酬，為親屬、特定關係人謀取利益；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸

款審批、債務重組等方面謀利，並非法收受巨額財物等。



＊焦小平曾長期在財政部工作，中央曾指秦嶺違規別墅屬政治問題＊



５７歲的焦小平１９８９年起在財政部工作，曾任財政部政府和社會資本合作（ＰＰＰ）中

心（中國清潔發展機制基金管理中心）副主任，中國清潔發展機制基金管理中心（財政部政府和

社會資本合作中心）黨委書記、主任。去年６月，焦小平從財政部「空降」新疆兵團，僅８個月

左右就在今年２月５日被通報受查，而他落馬前４天還有出席活動。

近年秦嶺自然保護區內生態屢遭破壞，秦嶺北麓更有人違規興建多棟豪華私人別墅。國家主

席習近平曾先後６次對上述問題作出重要批示指示，卻仍未能徹底解決。２０１８年，中央專門

派駐一個專項整治工作組去調查，並且由時任中紀委副書記徐令義任組長。當時徐令義在秦嶺北

麓違規建別墅問題專項整治工作動員部署大會上指出，要清醒認識到，秦嶺北麓西安境內違規建

別墅問題，既包括政治上的問題，也包括行政業務上的問題。（ｓｌ）

