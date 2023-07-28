《經濟通通訊社２８日專訊》對於網傳萬科集團（０２２０２）（深：０００００２）與大

連萬達集團早前在長春國際影都合作項目中產生的１３﹒８億元（人民幣．下同）資金糾紛已基

本達成和解，大連萬達集團所持萬達商管１９﹒７９億股權即將解凍的消息，內媒引述接近萬達

人士指，有關消息屬實。該筆股權原要凍結至２０２６年６月４日。

萬科與萬達之間的糾紛主要源於合作項目的經營方式和利潤分配等問題。知情人士透露，萬

達高層與萬科高層多次會晤，針對糾紛深入磋商，至近期雙方就利潤分配和合作項目的持續經營

等核心問題基本達成一致，意味著雙方有望以友好方式解決糾紛，繼續合作。



＊專家：利好珠海萬達商管上市＊



中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬認為，萬達商管１９﹒７９億股權被凍結，可說是

對萬達「一劍封喉」。該筆股權對應的是萬達商管１２００億元淨資產，是整個萬達近三分一的

淨資產。該筆股權被凍結，對珠海萬達商管的上市亦有影響，並且意味著萬達上市發行

ＲＥＩＴｓ基金將被遲滯。當事雙方達成和解，對於珠海萬達商管的上市是一個利好消息。

珠海萬達商管已四度向港交所遞交招股書，能否通過審核成功上市仍是未知之數。（ｓｌ）

