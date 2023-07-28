《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局會議提出「適時調整優化房地產政策」後，住

建部部長倪虹表態，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進

一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施

。《路透》引述分析師稱，中國監管層在樓市調控方面終於更大膽地邁出放鬆步伐。其中摩根大

通表示，總體而言，寬鬆舉措是合理的，如果房地產銷售持續疲軟，預計寬鬆政策可能會加深。

當中「認房不用認貸」尤其值得關注，因其對一線城市影響很大，被視為本輪一線城市樓市

政策放寬的「突破口」。國泰君安認為，取消「認房認貸」，就是將「二套房」有條件作為「首

套房」，最大變化是可以有更低首付比例和更低房貸利率，而這對目前的非一線城市已不構成約

束，因此政策指向的就是一線城市。



＊料逐步放開限制，先在偏遠區域試點＊



不過，中原地產首席分析師張大偉認為，北京、上海、深圳執行全面鬆綁限購不太可能。「

認房不用認貸」政策雖有利於企穩市場，但預計該政策不會在一線城市全面實施，很可能會率先

在北京的房山，上海的臨港等偏遠區域試點。

一名不願具名的業內資深專家則認為，北京和上海可以慢慢放開「認房認貸」，例如家有三

孩或兩孩的可以不認貸甚至不認房等。

據中指院統計，目前多數城市首付比例已降至監管部門要求的最低水平，即首套最低２０％

、二套３０％，而「認房又認貸」城市主要集中在北京、上海、廣州、深圳、成都、西安等十多

個核心城市，且個別城市二套房首付比例較高，如北京、上海首付比例最低分別為６０％、

５０％，最高達８０％、７０％，嚴重限制換樓改善居住環境的買家。

「認房又認貸」中，「認房」是指借款人在當地房屋登記系統中已有登記信息，再買樓時，

該房將被界定為二套房或以上。「認貸」即是指買家在銀行徵信系統里已登記有貸款買樓的信息

，再次申請貸款買樓時，將界定該房為二套房或以上。（ｓｌ）

