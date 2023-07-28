《經濟通通訊社記者楊英傑２８日報道》昔日內地房地產霸主中國恒大（０３３３３）於

２０２１年下半年債務危機爆發，為房地產行業骨牌式爆雷推進到高潮，由於中國房地產價格在

近幾十年來上漲到嚴重虛高的地步，樓市走勢和每個中國人的「六個錢包」緊密相連，恒大以及

其他大大小小房企集體爆雷，將對中國經濟帶來深遠的負面影響，如今只是序幕。

在債務重組無進展、清盤聆訊在即、港股快將退市之際，中國恒大終於發布了過去兩年的財

務報告，這兩份財報可謂渾身上下都是亮點，反映了房地產行業在長期逆周期經濟刺激下的瘋狂

，現在我們就從和中國恒大有關的一連串數字，一窺中國房地產行業以至於中國經濟所面臨的重

大風險。



＊負債：２４３７４﹒１億元＊



中國恒大最新一份年報顯示，截至２０２２年底負債總額高達２４３７４﹒１億元（人民幣

．下同），淨資產為負５９９１億元，屬於極度資不抵債的程度，而在恒大積極尋求方法化債的

２０２２年間，負債總額只是下降了１４２７億元，只能說是杯水車薪。

普通人可能無法想象萬億級別的債務到底有多少，我們這裏可以舉出幾個生動的例子。首先

，根據網上數據，在全球２０９個國家及地區中，只有約３０個國家的外債金額高於２﹒４萬億

元，而中國恒大截至２０２２年底要面對的債務，相當於俄羅斯的外債總額，比葡萄牙、泰國、

菲律賓、馬來西亞等國家的外債還要高。

其次，香港工薪階層的入息中位數為每月兩萬港元，折合約１﹒８萬元人民幣，２﹒４萬億

元債務意味著一個香港普通打工仔要連續打工超過１１２８萬年，才可能把這筆債務還清，若不

計算利息的話。

再舉一個更貼切的例子，自２００６年有財報記錄以來至２０２０年共１５年，中國恒大歷

年淨利潤綜合累計只有１４５３億元，即使把這些盈利拿去填債，有只夠償還總債務的６％。

而這還沒有結束，年報上的２﹒４萬億元負債，只是「表內負債」，事實上這些房地產企業

為了募資會把手伸出表外，通過財富管理產品、私募債券、沒有被併表的合資企業融資這些方式

汲取流動性，沒有人可以準確估算中國恒大的隱形負債到底有多少，對中國金融市場未來造成的

風險到底會有多大。



＊現金：４３﹒３４億元＊



超高負債也不必然導致財務危機，否則作為世界第一負債國的美國就得是世界第一窮國了。

除了債務總額之外，我們還得看企業會否有足夠的現金流，保證在短期內不會發生債務違約。

當然恒大系流動性枯竭早已不是新聞，截至今年５月恒大旗下地產主體恒大地產涉及未能清

償的到期債務累計近２７７７億元，逾期商票累計約２４５４億元。

那麼中國恒大手頭上還有多少現金？截至２０２２年現金額為４３﹒３４億元，另外有

９９﹒７１億元屬受限制現金，另外還有３６４﹒３億現金在中國政府要求下被劃入保交樓帳戶

內，然而集團截至當時的流動負債超過５８７１億元，核數師在年報中坦言，集團持續經營的能

力存在重大不確定因素，可能無法在正常業務過程中變現其資產和清償其負債。



＊兩年分別虧損：６８６２億元、１０５９億元＊



不止是債務總額，中國恒大的年度虧損額亦讓外界跌破眼鏡，年報顯示２０２１年集團虧損

超過６８６２億元，要知道中國華融（０２７９９）在２０２０年創下的年虧損額也只有

１０２９億元，中國恒大輕鬆地拿下了港股虧損王的稱號，並把紀錄保持者遠遠地甩開九條街。

在巨虧過後的２０２２年，中國恒大的虧損情況大幅改善，但全年虧損額也高達１０５９億元，

仍然高於中國華融在２０２０年的虧損額。

回顧中國恒大往年業績，在未出事之前每年都有百億上下的利潤，但去到債務問題爆發的

２０２１年，就在更換核數師的情況下錄得６８６２億元的年度虧損額，令外界質疑中國恒大是

否趁著債務問題爆發之際，來一次財務「大洗澡」，把過去多年的虧損一次過計提。

中國恒大與羅兵咸永道解除合作，改聘上會柏誠會計師事務所，其後終於發出了２０２０年

及２０２１年年報。恒大在２０２１年年報中特別提到，集團更改了會計處理，導致以前年度收

入調減高達６６４３億元，上會柏誠在核數師報告摘要中明確表示，由於２０２１年的會計處理

調整，導致２０２２年利潤表等相關報表的比較數可能「包含重大錯誤陳述」，意味著核數師不

願意為財務調整背後的深層原因承擔責任。

中國恒大在沒有合理解釋的情況下，把過去年度收入的水分榨乾，可是往年業績早已成為歷

史，單單是２０２０年恒大通過分紅已經派出了５７７﹒７９億元，恒大創辦人許家印把上市公

司派出的錢放到哪兒去，外人已經無法知曉。



＊合約銷售：同比大跌９１﹒５％＊



市場人士一直在說，就算中國政府給予民營地產商多少融資政策支持，若新樓銷售難以復甦

，當局射多少支箭也只是治標不治本。中國恒大在２０２２年財報中提到，集團擁有土地儲備

２﹒１億平方米，此外在樓價較堅挺的大灣區城市參與了７９個舊改項目，強調「龐大優質的土

地儲備，是集團保交樓、逐步償清債務、恢復正常經營的堅實基礎」，頗有「有賭未為輸」的意

思。

但是地產商債務危機導致各地出現爛尾樓，人們就算要買房，也不敢選擇由民營地產商開發

的新樓盤，而改為購買未出險、具國資背景的地產商所開發的樓盤，試想預售樓盤中如果帶有「

恒大」二字，估計不會有多少人有膽量購買。

恒大財務報告顯示，集團全年合約銷售由２０２０年的７２３２﹒５億元大幅縮減至

２０２１年的３７２９億元，而在２０２２年這一數據就僅剩３１７億元了，同比跌幅高達

９１﹒５％。銷情不佳加上經濟不景氣，樓價也有下行壓力，２０２１年合約銷售每平方米價格

為８１２０元，一年後則降至７１６８元，同比下跌了１１﹒７％。



＊退市死線：９月２０日＊



中國恒大要走出經營困境，股票重新復牌是不可或缺的因素。由於本港上市公司停牌期限設

為１８個月，而恒大至今已停牌１６個月，距離聯交所劃下的９月２０日死線只餘２個月，屆時

恒大如果還未能滿足復牌條件，就會進入退市程序。

根據資料，恒大復牌需要符合七大條件，包括刊發業績、進行獨立內部監控檢討等等，其中

三個條件要完成相當困難，一是債權人撤銷清盤呈請，二是證明其資產足以支持公司營運，三是

證明並無管理層誠信問題。

恒大花了九牛二虎之力刊發了業績，但是交出的財務表現顯然不能讓核數師、監管機構及投

資者滿意，不過就在今日，屬於恒大系的恒大汽車（００７０８）喜迎復牌，縱然市值蒸發超過

六成，但總歸是一個好消息。



＊清盤聆訊：７月３１日再開庭＊



比起股票復牌，清盤的危機則顯得更為緊迫。中國恒大在香港高等法院面臨清盤呈請聆訊，

有關聆訊在今年３月延期至７月３１日再開庭。

恒大提出的重組協議能否獲得通過，是法院會否反對清盤的重要因素，不過中國恒大日前公

布，香港高等法院、開曼群島大法院，以及英屬維爾京群島東加勒比最高法院轄下高等法院就集

團境外債務重組，已分別指示於８月２２至２３日就相關協議安排召開各債權人會議以投票批准

協議安排。換言之，在恒大進行下一次清盤聆訊之時，重組協議能否達成仍然是未知數，甚至有

市場人士表示，以恒大資不抵債的情況來看，重組幾乎不會取得成功。

