《經濟通通訊社２８日專訊》國家稅務總局稽查局局長江武峰表示，今年上半年，全國累計
檢查涉嫌虛開增值稅發票騙稅企業７﹒７５萬戶，認定虛開發票２２５﹒１３萬份，挽回出口退
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28/07/2023 17:42
《中國要聞》稅務總局：上半年查近８萬企業涉虛開增值稅發票騙稅
《經濟通通訊社２８日專訊》國家稅務總局稽查局局長江武峰表示，今年上半年，全國累計
檢查涉嫌虛開增值稅發票騙稅企業７﹒７５萬戶，認定虛開發票２２５﹒１３萬份，挽回出口退
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