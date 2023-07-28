《經濟通通訊社２８日專訊》國家金融監督管理總局就《銀行保險機構操作風險管理辦法（

徵求意見稿）》公開徵求意見。《辦法》共六章五十條及附錄，明確操作風險管理應當遵循四大

基本原則：審慎性原則、全面性原則、匹配性原則、有效性原則，提升前瞻性，將操作風險控制

在可承受範圍之內。

《辦法》主要內容包括：

一是明確風險治理和管理責任。明確董事會、監事（會）和高級管理層的責任，界定三道防

線的具體範圍和職責，壓實分支機構和附屬機構的操作風險管理責任。

二是規定風險管理基本要求。明確銀行保險機構應當建立操作風險管理基本制度、操作風險

偏好和傳導機制，建立健全操作風險的管理信息系統，培育良好的操作風險管理文化。

三是細化管理流程和管理工具。要求銀行保險機構對操作風險進行全流程管理。規定了內部

控制、業務連續性管理、數據安全、業務外包管理等操作風險控制、緩釋措施的基本要求，建立

操作風險情況和重大操作風險事件報告機制，應用操作風險損失數據庫等三大基礎管理工具以及

新型工具。

四是完善監督管理職責。國家金融監督管理總局及其派出機構要檢查評估銀行保險機構操作

風險管理體系的健全性和有效性，行業協會應當發揮自律和服務作用。

