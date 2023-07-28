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AH股新聞

28/07/2023 16:36

《神州金融》中國金融期貨交易所推「長風計劃」助中長期資金入市

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國金融期貨交易所發布２０２３年中長期資金風險管理計劃
（簡稱「長風計劃」），自２０２３年８月１日起正式實施，旨在凝聚市場各方合力，提升機構
投資者尤其是中長期資金參與金融期貨市場質量。金融期貨可以為中長期資金提供精細化、低成
本、高效率的風險管理工具，充分發揮其市場功能是推動中長期資金入市的重要保障，有助於加
快資本市場投資端改革，活躍資本市場。
　　「長風計劃」由「會員賦能」和「機構儲能」兩個項目組成。「會員賦能」項目通過培育、
技術、資源等一攬子賦能措施，支持會員等中介機構服務中長期資金參與金融期貨市場，提升機
構風險管理能力，促進樹立期現一體的投資理念。
　　其中，培育賦能以交易所現有機構服務品牌、培訓項目為支撐，充分發揮各方合力，建立多
維度、立體化的機構投資者培育體系；技術賦能以中金所提供的「金期通」機構服務平台為抓手
，構建機構服務數字化通道，助力會員提升機構服務能力；資源賦能通過針對性舉措對會員開發
與服務機構投資者進行激勵支持。
　　「機構儲能」項目則通過篩選建設一批金融期貨風險管理實踐基地，樹立典型機構，挖掘典
型案例，發揮各類代表性市場機構的示範引領及橋梁紐帶作用，為全行業加強風險管理樹立典範
。（ｓｌ）

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