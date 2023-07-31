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AH股新聞

31/07/2023 07:51

《國企紅籌》上海復旦（０１３８５）兩股東擬減持最多２％股權

　　《經濟通通訊社３１日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，股東上
海政本企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（上海政本）及上海年錦企業管理諮詢合夥企業（有
限合夥）（上海年錦）計劃由８月２２日至明年２月２２日減持共不超過２％，涉不超過約
１６３３﹒３１萬股。
　　該集團指，上海政本及上海年錦計劃減持不超過１﹒５１４％和０﹒４８６％股權，每股作
價按市場價格釐定，而減持因資金需求。（ｗｈ）

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