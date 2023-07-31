《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家發展改革委３０日下午召開２０２３

年上半年發展改革形勢通報會，安排下半年發展改革重點工作。會議表示，要正視國內需求不足

、一些企業經營困難、部分領域存在風險隱患、外部環境複雜嚴峻等新的困難挑戰，要堅持穩字

當頭、穩中求進，突出「穩」、強化「進」、實現「好」，扎實推動發展改革工作取得新成效。

一是加大宏觀政策調控力度，精準有力實施宏觀調控，強化宏觀政策統籌協調和預研儲備，

扎實做好預期引導。

二是促消費擴投資，促進大宗消費穩步恢復和擴大，推動服務消費保持較快增長，激活民間

投資，發揮政府投資引導作用，釋放推動區域城鄉協調發展過程中的需求潛力。

三是支持實體經濟發展，加快現代化產業體繫建設，推進高水平科技自立自強，推動傳統產

業改造升級，加快培育壯大戰略性新興產業，綜合施策幫助企業減負增效。

四是深化改革開放，切實落實「兩個毫不動搖」，持續推進關鍵環節改革，加快建設更高水

平開放型經濟新體制。

五是夯實經濟安全根基，強化糧食和重要農產品穩產保供，加強能源資源安全保障能力建設

，推動產業鏈供應鏈補鏈、延鏈、升鏈、建鏈，有力有效維護數據安全。

六是在發展中保障和改善民生，加力做好高校畢業生等重點群體就業工作，持續促進居民增

收，提高公共服務和社會保障水平。

