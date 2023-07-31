《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》今年以來，Ａ股市場上出現多宗上市公司

股東因離婚分割所持公司股份事件，有個別案例因被分割的股份市值較高，此後又在股價高位時

披露減持計劃而被質疑涉嫌「繞道減持」，引發了市場以及監管部門的質疑。中證監有關部門負

責人２８日答記者問指出，中證監已關注到相關情況。上市公司大股東（即控股股東、持股５％

以上股東）、董監高作為「關鍵少數」，不得以離婚等任何方式規避減持限制。此外，據《上證

報》記者從接近監管層的人士獲悉，對於已離婚案例的減持行為，監管部門也在研究當中。

中證監稱，大股東、董監高因離婚、法人（或非法人組織）終止、公司分立等形式分配股份

的，各方應當持續共同遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若乾規定》《上市公司董事、監

事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》及交易所相關業務規則中關於股份減持的

有關規定。中證監將督促上市公司大股東、董監高嚴格落實監管要求，發現違法違規的將依法依

規嚴肅處理。



＊今年至少出現７宗因離婚分割公司股份事件＊



今年以來，Ａ股市場上至少出現７宗上市公司股東因離婚分割所持公司股份事件，崑崙萬維

（深：３００４１８）６月２０日公告，公司持股５％以上股東李瓊因個人資金安排，計劃在公

告發布之日起通過大宗交易或者集中競價交易的方式減持公司股票不超過公司總股本的３％。李

瓊是崑崙萬維董事長周亞輝的前妻，二人已於２０１６年離婚。

三六零（滬：６０１３６０）４月４日披露，實控人周鴻禕與胡歡經友好協商，已辦理解除

婚姻關係手續。周鴻禕擬將其直接持有的三六零４﹒４７億股股份（約佔公司總股份的

６﹒２５％）分割至胡歡名下。

富邦股份（深：３００３８７）１月１７日晚間公告，公司實際控制人王仁宗、方勝玲夫婦

經友好協商，已辦理離婚手續，解除婚姻關係，並就離婚財產分割事宜做出相關安排，導致公司

控制權以及公司控股股東應城富邦的股權結構出現變動。

