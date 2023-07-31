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AH股新聞

31/07/2023 09:12

《駐京專電》何立峰：城中村改造須實行淨地出讓，資金全市統籌

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》在超大特大城市積極穩步推進城中村改造
工作部署電視電話會議２８日在京召開，國務院副總理何立峰強調，城中村改造是一項複雜艱巨
的系統工程，要從實際出發，採取拆除新建、整治提升、拆整結合等不同方式分類改造。實行改
造資金和規劃指標全市統籌、土地資源區域統籌，促進資金綜合平衡、動態平衡。必須實行淨地
出讓。堅持以市場化為主導、多種業態並舉的開發運營方式。建設好配套公共基礎設施，做好歷
史文化傳承保護。相關部門要抓緊完善政策體系，相關城市政府要切實履行主體責任，加強領導
力量，健全工作機制，推動城中村改造工作取得實效。
　
＊以新思路破解城中村改造難題＊
　
　　何立峰指出，積極穩步推進城中村改造有利於消除城市建設治理短板、改善城鄉居民居住環
境條件、擴大內需、優化房地產結構。從客觀實際看，現階段推進城中村改造困難大、矛盾多、
情況複雜，要堅持問題導向和目標導向，以新思路新方式破解城中村改造中帳怎麼算、錢怎麼用
、地怎麼徵、人和產業怎麼安置等難題，探索出一條新形勢下城中村改造的新路子。

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