《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》在中央政治局、住建部召開會議發聲樓市

政策調整後，北京市住建委也跟進表態，北京巿住建委２９日稱，堅持穩中求進工作總基調，要

適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，結合北京房地產市場實際情況，會同相關

部門抓緊抓好貫徹落實工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進北京房地產

市場平穩健康發展。

目前，北京執行「認房又認貸」政策，不少購房者在改善換房過程中，二套房首付比例最高

達８０％、房貸利率高達５﹒２５％，首付壓力大、購房成本較高。若是優化該政策，部分調整

「外地有貸、北京無房」或者是「賣一買一」這部分人群二套房認定標準，則首付比例最低能降

至３５％、房貸利率降至４﹒７５％。

在合碩機構首席分析師郭毅看來，北京政策工具箱能用的政策還有很多，諸如遠郊「一區一

策」，此前房山嘗試試點。遠郊樓市庫存多、土地成交壓力大，區內出台樓市調控政策的動力還

是比較強的。今年４月１０日，據北京市住建委官網披露，多子女家庭和職住平衡家庭購房支持

政策按照「一區一策」的方式由房山區試點。此外，郭毅還表示，北京的普宅標準已經多年沒有

調整過了，這也是北京市住建委可以動用的政策工具。

