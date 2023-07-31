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AH股新聞

31/07/2023 17:02

【擴大消費】發改委：針對汽車消費細分市場，優化更多普惠性政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國新辦就恢復和擴大消費的措施有關情況
舉行發布會，國家發改委副主任李春臨指出，針對汽車消費細分市場，將研究優化更多大眾化、
普惠性的支持政策，更好滿足人民群眾多層次、多樣化的消費需求，推動相關產業高質量發展。
無論是汽車消費還是其他消費品消費，首先要通過供給側結構性改革，適應需求變化，創造新需
求，供給側不改革，拿出來的產品不適銷對路，老百姓是不買單的。

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