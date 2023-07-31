《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中證監日前召集了幾家頭部券商，就之前

政治局會議提出的「活躍資本市場，提振投資者信心」廣泛徵求了意見。據外電引述知情人士透

露，與會代表提出的建議包括降低印花稅、暫緩新股發行等，不過監管部門官員在會上未就相關

意見和建議表態。

７月２４日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。本

次會議中，首次提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」。這次表態也被認為是超出市場預期

。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤曾表示，７月政治局會議設定了更為積極的

政策基調。會議指出國內需求不足是當前經濟運行面臨重要困難挑戰，要加強逆周期調節，並結

合結構性改革和提振信心的舉措。在本次會議之後，各政府部門和地方政府或將出台更多具體的

政策舉措。

東方證券策略團隊研究認為，未來圍繞三個方面持續發力，重點在於引入長期資金和激發市

場活力：秉持長期投資、價值投資的理念，積極引進長期資金；通過優化互聯互通機制、促進衍

生品市場和資管業合作；促進創新資本形成，暢通「科技－產業－金融」良性循環。



