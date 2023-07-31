《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國新辦就恢復和擴大消費的措施有關情況

舉行發布會，國家發展改革委副主任李春臨表示，促消費政策不是所謂的「掏空錢包」「透支需

求」，恰恰相反，促消費政策的出發點是幫助居民節約開支，買到物美價廉的商品，買到更有科

技含量、更符合需求的新產品、新服務，避免不法「套路」、假冒偽劣等產品。政府施策更有效

、更惠民，老百姓消費和福利就能同步得到提升。



＊穩定大宗消費，擴大服務消費＊



李春臨介紹，《關於恢復和擴大消費的措施》中舉措共有２０條，希望通過優化政策和制度

設計，進一步滿足居民消費需求，釋放消費潛力。一是穩定大宗消費。《措施》明確提出因地制

宜優化汽車限購措施、暢通二手車市場流通、加強汽車消費金融支持。支持剛性和改善性住房需

求，提升家裝家居和電子產品消費。剛才亞瓊司長也介紹了，有關部門陸續出台措施，比如發改

委出台的汽車和電子產品促消費政策措施，商務部牽頭出台的家居促消費政策措施等，都是基於

這樣的考慮。

二是擴大服務消費。引導各地因地制宜優化餐飲場所延長營業時間相關規定，支持餐飲消費

持續復蘇並帶動就業。優化演出賽事活動審批程序，增加文化體育休閒消費供給，比如貴州的村

超總決賽剛剛結束，帶動了許多鄉村消費。逐步將符合條件的「互聯網＋」醫療服務納入醫保支

付範圍等。

三是促進農村消費。《措施》提出開展綠色產品下鄉、完善農村電子商務和快遞物流配送體

系等政策。大力發展鄉村旅遊、鼓勵特色產品進城，推動鄉村承接更多城鎮消費需求，提高農村

居民消費能力。

四是拓展新型消費。豐富應用場景，加快傳統消費數字化轉型，推動新一代信息技術與更多

消費領域融合應用，積極發展綠色低碳消費市場，通過提升供給質量創造新的消費需求。

五是完善消費設施。有效提升和改善消費條件，幫助群眾更方便、快捷、舒心地消費和購物

。

六是優化消費環境。全面開展放心消費行動，完善重點消費領域標準。有序破除體制機制障

礙和隱形壁壘，持續完善促進消費長效機制。

