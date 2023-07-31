《經濟通通訊社３１日專訊》科創板生物醫藥公司－－賽倫生物（滬：６８８１６３）公告

，公司董事長範志和因涉嫌職務犯罪，於７月２９日被上海市監察委員會實施留置並立案調查。

在範志和留置期間，公司總經理範鐵炯先代為履行公司董事長及法定代表人職責。賽倫生物目前

大跌１１﹒４４％。

公告指，截至披露日，公司控制權未發生變化，董事會運作正常，生產經營管理情況正常，

本事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。公司尚未知悉立案調查的進展及結論。

賽倫生物成立於１９９９年，是一家主營抗毒素抗血清的生物醫藥高新技術企業，２０２２

年３月１１日在科創板掛牌上市。公司董事長範志和今年６３歲，曾就職於浙江寶業集團，歷任

技術員、項目經理；１９９９年１１月至２０１５年８月，擔任賽倫有限董事長；２０１１年

１０月至２０１３年９月，擔任賽倫有限總經理；２０１５年８月起，擔任股份公司董事長。

中紀委國家監委上周五（２８日）召開動員會，部署紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐

敗問題集中整治，要求加大執紀執法力度，緊盯領導幹部和關鍵崗位人員，堅持受賄行賄一起查

，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件，形成聲勢震懾。（ｌｃ）

