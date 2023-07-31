  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/07/2023 09:52

《Ａ股焦點》賽倫生物大跌１１％，董事長涉嫌職務犯罪被留置受查

　　《經濟通通訊社３１日專訊》科創板生物醫藥公司－－賽倫生物（滬：６８８１６３）公告
，公司董事長範志和因涉嫌職務犯罪，於７月２９日被上海市監察委員會實施留置並立案調查。
在範志和留置期間，公司總經理範鐵炯先代為履行公司董事長及法定代表人職責。賽倫生物目前
大跌１１﹒４４％。
　　公告指，截至披露日，公司控制權未發生變化，董事會運作正常，生產經營管理情況正常，
本事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。公司尚未知悉立案調查的進展及結論。
　　賽倫生物成立於１９９９年，是一家主營抗毒素抗血清的生物醫藥高新技術企業，２０２２
年３月１１日在科創板掛牌上市。公司董事長範志和今年６３歲，曾就職於浙江寶業集團，歷任
技術員、項目經理；１９９９年１１月至２０１５年８月，擔任賽倫有限董事長；２０１１年
１０月至２０１３年９月，擔任賽倫有限總經理；２０１５年８月起，擔任股份公司董事長。
　　中紀委國家監委上周五（２８日）召開動員會，部署紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐
敗問題集中整治，要求加大執紀執法力度，緊盯領導幹部和關鍵崗位人員，堅持受賄行賄一起查
，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件，形成聲勢震懾。（ｌｃ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金