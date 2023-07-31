《經濟通通訊社３１日專訊》近日，一線城市北京、深圳和廣州住建委紛紛表態，明確要結

合各地實際優化調整購房政策，可以預見，一線城市購房支持政策將很快出台。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進發表評論指，上述官方的表述訊號意義極強，將顯著

改變２０１６年以來明顯收緊的政策操作，同時將釋放出持續寬鬆、力度極強、覆蓋面廣的購房

新政策，一線城市政策底已來。

嚴躍進指，雖然當前一線城市房地產市場運行出現了困難，但是購房信心依然存在。部分購

房者經過疫情三年，其換房需求明顯增加，但無奈在於，名下的二手房出手異常困難，導致換新

房遇阻。各類購房者都期待購房政策能夠進一步寬鬆，以進一步降低各類購房成本。

他提到，當前，在一線城市購房政策放鬆的討論中，也會聽到一些質疑聲音，如「放鬆了是

否又會炒起來」。要破解此類問題，關鍵在於把市場摸清摸准摸透。一線城市情況複雜，有非常

明顯的結構差異問題。購房政策的寬鬆，要基於這一點做出差異化。寬鬆政策可以結合不同區域

、不同物業、不同時段、不同群體做出細化。唯有這樣，才能兼顧各方，確保房地產市場的平穩

健康發展。

