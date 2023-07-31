《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》繼北京、廣州、深圳住建委相繼發文要求

優化調整購房政策之後，上海市房屋管理局今日在微信公眾號發文指，上海市住建委、上海市房

屋管理局近日召開專題會議，研究部署下階段全面推進「兩舊一村」改造等民心實事工程。

上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局將因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好

保交樓、保民生、保穩定工作，促進上海房地產市場平穩健康發展。

