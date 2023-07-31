《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加快提高部隊現代化水平

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八一建軍節來臨之際，國家主席習近平２６日到西部戰區空軍視察並強調，要深入貫徹黨的二十

大精神，貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，加快提高部隊現代化水平，堅決完成

黨和人民賦予的各項任務。



加強投資端改革是資本市場建設新重點

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「要活躍資本市場，提振投資者信心」新任務新要求的明確，意味著資本市場建設的發力點將有

所優化。應聚焦以更大力度推進投資端改革這一資本市場建設的新重點，統籌協調融資端投資端

的平衡，健全資本市場功能。



新模式新工具落地見效，金融活水灌溉科創沃土

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近期，有關方面已相繼出台多項舉措支持創新型企業，預計後續會有更多具有針對性的舉措出台

落地並發揮效果，引導更多資金精準流向科技創新領域。





《上海證券報》



加快提高部隊現代化水平

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八一建軍節來臨之際，國家主席習近平２６日到西部戰區空軍視察並強調，要深入貫徹黨的二十

大精神，貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，加快提高部隊現代化水平，堅決完成

黨和人民賦予的各項任務。



綜合施策多端發力，促進資本市場投融資動態平衡

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資本市場改革邁入新的階段。全面註冊制落地，為更多企業帶來資金「活水」。下階段，資本市

場需從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策、協同發力，才能更好實現投融資動態平衡，更

好服務居民多元化金融需求。



徐麟會見上海優強企業赴黔投資考察團

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貴州省委書記徐麟２９日在貴陽會見上海優強企業赴黔投資考察團一行。貴州省委副書記、省委

政法委書記時光輝，省委常委、省委秘書長陳少波，副省長蔡朝林，省政協副主席、省工商聯主

席李漢宇參加。





《證券時報》



穩就業戰略意義凸顯，圍繞重點群體持續優化政策

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日前召開的中央政治局會議提出，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮，穩就業重要性進一步提升

。專家認為，穩就業對經濟發展和社會穩定的戰略意義，接下來會採取更積極的措施，從拓寬渠

道、暢通信息等方面著手提供就業支持。



越來越多蔗農在打井，糖企從容應對厄爾尼諾

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今年以來，糖價出現了多年未遇的暴漲行情。萬得數據顯示，截至７月２８日，一級白糖經銷價

為７１６０元人民幣╱噸，較年初上漲約２４％。當前，厄爾尼諾已悄然降臨，是否會加劇糖市

供需失衡？



一線城市集中表態，購房政策優化可期

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繼近期中央政治局會議定調「適時調整優化房地產政策」、住建部明確三大政策支持方向後，時

隔一天，一線城市北京、深圳相繼表態，將抓緊貫徹落實工作，更好滿足居民剛性和改善性住房

需求，促進房地產市場平穩健康發展。（ｌｃ）

