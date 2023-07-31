《神州經脈》股市樓市多重利好夾擊，再有促消費政策出爐，加上７月官方製造業ＰＭＩ數

據略勝預期，Ａ股延續上周以來的升浪，滬綜指今日（３１日）最多升超過１％，高見

３３２２﹒１３點，是自５月２２日以來首穿三千三，不過上升動力不足，午後升幅進一步回落

，全日升幅僅剩０﹒４６％，報３２９１﹒０４點，但仍然是５月下旬以來最高收盤水平，深成

指同漲０﹒７５％，創業板指升０﹒７７％。

今早開市未夠一小時，兩市成交已經超過５０００億元（人民幣．下同），全日成交不負眾

望打破萬億元，至１１０５２億元，為６月１９日以來新高。利好刺激北上資金入市，陸股通淨

流入９３﹒４７億元，連續第五個交易日流入。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開逾２００點子後一度升破７﹒１４，惟隨後回

吐部分漲幅，午後更曾跌穿７﹒１５，至尾盤震盪回升，收報７﹒１４６５，較上個交易日４時

３０分收盤價升１８０點子。全日在７﹒１３３２至７﹒１５１４之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１３０５，較上個交易日升３３點子，較

市場預測偏強逾２００點，上個交易日報７﹒１３３８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院辦公廳轉發國家發改委《關於恢復和擴大消費的措施》，要求各地貫徹落實，措施

主要聚焦穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消

費環境六個方面提出２０條措施，明確支持合理購房購車需求，還表示將推動合理增加消費信貸

。不過，有分析指如何提高居民消費能力和消費意願才是問題的關鍵所在，但措施並未涉及將如

何提高居民收入。國家發改委解讀政策時指出，將堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，推動更多低收

入群體邁入中等收入行列，並完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群眾要素收入，

多渠道增加城鄉居民財產性收入等，推動居民收入增長與經濟增長基本同步，通過消費能力提升

，提高居民消費意願。



２﹒ 《關於恢復和擴大消費的措施》提出穩定大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實

施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施。支持剛性和改善性住房需求，提升家居和電子產品消

費。國家發改委表示，無論是汽車消費還是其他消費品消費，首先要通過供給側結構性改革，適

應需求變化，創造新需求，否則拿出來的產品不適銷對路，老百姓不會買單。



３﹒ 《關於恢復和擴大消費的措施》提出多項涉及農村消費市場措施，國家發改委表示將從五

方面進一步發力，包括在住房家居消費方面，持續推進農房質量安全提升工程，開展綠色產品下

鄉活動，鼓勵和引導有條件的地區對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新、綠色建材消費予以適當

補貼等，以及大力發展農村直播電商、即時零售；推動特色產品進城等增加農村居民收入，才能

持久繁榮農村消費市場。



４﹒ 中國７月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒３％，比上月升０﹒３個百分點，

優於市場預期，連續四個月處於收縮區間，但連續第二個月上升，升至近四個月高點。非製造業

商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為５１﹒５％及５１﹒１％，分別較上月下降１﹒７及

１﹒２個百分點，均連續七個月位於擴張區間，惟其中非製造業商務活動指數為近七個月最低。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，７月製造業ＰＭＩ連續兩個月小幅回

升，主要是製造業生產經營活動穩定，市場需求景氣度有所改善。另有分析人士指，製造業

ＰＭＩ仍未能突破５０榮枯線，經濟復甦動力偏弱，其中需求不足的問題仍較為突出，尤其是國

外需求持續收縮；同時高溫多雨天氣令建築業活動大幅回調，拖累非製造業ＰＭＩ。而在需求制

約、刺激政策克制之下，中國經濟料溫和回升。



５﹒ 受颱風杜蘇芮影響，華北、黃淮連續多日出現極端強降雨天氣。其中北京市氣象台發布分

區域暴雨紅色預警信號，據報屬降雨重災區的門頭溝區出現山洪，大量汽車被河水沖走，救災人

員在河道中發現２人，均已失去生命體徵；密雲區內全部公交線路自７月３１日下午３時起停運

。北京豐台至沙城鐵路（豐沙線）因嚴重水害，原定從內蒙古烏海西站開往北京豐台站的

Ｋ３９６次列車滯留途中，１８７０名旅客和６８名鐵路乘務人員被困逾３０個小時後疏散到安

全地點。



６﹒ 據貓眼專業版數據，截至３１日上午１１時，２０２３年７月國內總票房突破８５億元，

為近五年來最高成績，刷新中國影史紀錄。２０１８年－２０２２年的各年７月，國內總票房分

別為６９﹒６６億元、５７﹒５６億元、２﹒１６億元、３２﹒２７億元、３５﹒０７億元。



７﹒ 最高檢察院印發意見文件，提出依法懲治和預防民營企業內部人員侵害民營企業合法權益

犯罪，並為民營經濟發展營造良好法治環境。意見共四部分１２條，其中提出，依法懲治影響民

營企業健康發展的民營企業內部人員犯罪。依法加大對民營企業內部人員實施的職務侵佔、挪用

資金、受賄等腐敗行為的懲處力度。



８﹒ 渣打集團（０２８８８）與螞蟻集團在上海宣布雙方將進一步在綠色金融、普惠金融、全

球資金管理與可持續發展等領域開展深入合作，渣打集團將支持螞蟻集團建設行業領先的全球流

動性和外匯管理體系。另外，一米八海洋科技公司於７月２０日在杭州成立，註冊資本高達

１﹒１億，經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關系統研發等領域

。阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲因間接持有這家「一米八海洋科技（浙江）有限公司」的

股權，被外界認為是馬雲的新投資動向。（ｓｌ）

