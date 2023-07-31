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AH股新聞

31/07/2023 17:01

《鍾之日記》促消費出口術，海底撈先沸騰

　　《鍾之日記》７月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　股市樓市多重利好夾擊，再有促消費政策出爐，加上７月官方ＰＭＩ數據略勝預期，Ａ股延
續上周以來的升浪，滬綜指最多升超過１％，高見３３２２﹒１３點，是自５月２２日以來首穿
三千三，不過上升動力不足，午後升幅進一步回落，全日升幅僅剩０﹒４６％，報
３２９１﹒０４點，但仍然是５月下旬以來最高收盤水平，深成指同漲０﹒７５％，創業板指升
０﹒７７％。
　　今早開市未夠一小時，兩市成交已經超過５０００億元（人民幣．下同），全日成交不負眾
望打破萬億元，至１１０５２億元，為６月１９日以來新高。利好刺激北上資金入市，陸股通淨
流入９３﹒４７億元，連續第五個交易日流入。
　　國家統計局公布，７月製造業ＰＭＩ為４９﹒３％，略優於市場預期的４９﹒２％，不過，
製造業ＰＭＩ仍未能突破５０榮枯線，經濟復甦動力偏弱。新訂單指數為４９﹒５％，比上月上
升０﹒９個百分點，反映製造業市場需求景氣度繼續改善。
　
＊國內外均造好，港股破兩萬＊
　
　　華爾街股市消化對日本央行政策調整的擔憂，美國新一輪數據促使投資者押注經濟軟著陸，
超大型股上周五（２８日）引領股市上漲，納指收漲２６６點；標普５００收漲４４點；道指收
漲１７６點。
　　港股隨內地經濟政策利好而造好，恒生指數收升１６２點或升０﹒８％，報２００７８，是
自６月１６日以來突破兩萬關，最高位刷新４月２１日以來指數新高，主板成交近１８２６億元

　
＊無財政部身影，促消費憂流於口惠＊
　
　　國務院辦公廳轉發國家發改委《關於恢復和擴大消費的措施》，要求各地貫徹落實，措施主
要聚焦穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費
環境六個方面提出２０條措施，明確支持合理購房購車需求，還表示將推動合理增加消費信貸。
不過，有分析指如何提高居民消費能力和消費意願才是問題的關鍵所在，但措施並未涉及將如何
提高居民收入。
　　消費股以海底撈（０６８６２）帶頭拉漲，海底撈急漲１２﹒２％，報２１﹒８５元，為全
日表現最強藍籌，李寧（０２３３１）升２％，康師傅控股（００３２２）升１﹒９％，安踏體
育（０２０２０）升１﹒６％；網購平台京東集團（０９６１８）漲４﹒２％，阿里
（０９９８８）升１﹒７％。作為促消費重點之一的汽車股方面，理想汽車（０２０１５）升
３﹒１％，吉利汽車（００１７５）走高２﹒９％，小鵬汽車（０９８６８）揚１﹒９％。
　　不過要留意到，下午舉行的發布會上並沒有財政部官員的身影，這意味著財政促消費力度可
能不會加大，市場期盼的消費券優惠要落空。思睿集團首席經濟學家洪灝評論指，今次文件中沒
有太多新政策，也沒有提供實際資金來促進居民消費。
　
＊太子女慷慨捐６４億，碧服大插８％墊底藍籌＊
　
　　碧桂園（０２００７）及碧桂園服務（０６０９８）今日繼續沉淪，其中碧桂園服務大插
８﹒１％，成為表現最差藍籌。碧桂園服務發布公告稱，公司控股股東、非執行董事兼董事會主
席楊惠妍將向國強公益基金會（香港）有限公司捐贈其持有的約６﹒７５億股碧桂園服務股份作
慈善公益用途。捐贈的股份佔碧桂園服務已發行股份約２０％，若按公告披露前最後一個交易日
（７月２８日）收市時碧桂園服務的總市值３２２﹒１４億港元計算，該筆捐贈股份價值約
６４﹒４３億港元。
　　太子女大手筆捐款無助股債走勢，碧桂園更公告，預期集團截至２０２３年６月３０日止６
個月可能錄得未經審核淨虧損，而上年同期淨利潤約１９﹒１億元人幣和股東應佔核心淨利潤約
４９﹒１億元人幣。預計淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結轉毛
利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。
　　碧桂園股債再雙崩，境內債「２０碧地０３」債價跌超過兩成，曾觸發臨時停牌，港股碧桂
園大跌６﹒５％收市。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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