《鍾之日記》７月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



股市樓市多重利好夾擊，再有促消費政策出爐，加上７月官方ＰＭＩ數據略勝預期，Ａ股延

續上周以來的升浪，滬綜指最多升超過１％，高見３３２２﹒１３點，是自５月２２日以來首穿

三千三，不過上升動力不足，午後升幅進一步回落，全日升幅僅剩０﹒４６％，報

３２９１﹒０４點，但仍然是５月下旬以來最高收盤水平，深成指同漲０﹒７５％，創業板指升

０﹒７７％。

今早開市未夠一小時，兩市成交已經超過５０００億元（人民幣．下同），全日成交不負眾

望打破萬億元，至１１０５２億元，為６月１９日以來新高。利好刺激北上資金入市，陸股通淨

流入９３﹒４７億元，連續第五個交易日流入。

國家統計局公布，７月製造業ＰＭＩ為４９﹒３％，略優於市場預期的４９﹒２％，不過，

製造業ＰＭＩ仍未能突破５０榮枯線，經濟復甦動力偏弱。新訂單指數為４９﹒５％，比上月上

升０﹒９個百分點，反映製造業市場需求景氣度繼續改善。



＊國內外均造好，港股破兩萬＊



華爾街股市消化對日本央行政策調整的擔憂，美國新一輪數據促使投資者押注經濟軟著陸，

超大型股上周五（２８日）引領股市上漲，納指收漲２６６點；標普５００收漲４４點；道指收

漲１７６點。

港股隨內地經濟政策利好而造好，恒生指數收升１６２點或升０﹒８％，報２００７８，是

自６月１６日以來突破兩萬關，最高位刷新４月２１日以來指數新高，主板成交近１８２６億元

。



＊無財政部身影，促消費憂流於口惠＊



國務院辦公廳轉發國家發改委《關於恢復和擴大消費的措施》，要求各地貫徹落實，措施主

要聚焦穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費

環境六個方面提出２０條措施，明確支持合理購房購車需求，還表示將推動合理增加消費信貸。

不過，有分析指如何提高居民消費能力和消費意願才是問題的關鍵所在，但措施並未涉及將如何

提高居民收入。

消費股以海底撈（０６８６２）帶頭拉漲，海底撈急漲１２﹒２％，報２１﹒８５元，為全

日表現最強藍籌，李寧（０２３３１）升２％，康師傅控股（００３２２）升１﹒９％，安踏體

育（０２０２０）升１﹒６％；網購平台京東集團（０９６１８）漲４﹒２％，阿里

（０９９８８）升１﹒７％。作為促消費重點之一的汽車股方面，理想汽車（０２０１５）升

３﹒１％，吉利汽車（００１７５）走高２﹒９％，小鵬汽車（０９８６８）揚１﹒９％。

不過要留意到，下午舉行的發布會上並沒有財政部官員的身影，這意味著財政促消費力度可

能不會加大，市場期盼的消費券優惠要落空。思睿集團首席經濟學家洪灝評論指，今次文件中沒

有太多新政策，也沒有提供實際資金來促進居民消費。



＊太子女慷慨捐６４億，碧服大插８％墊底藍籌＊



碧桂園（０２００７）及碧桂園服務（０６０９８）今日繼續沉淪，其中碧桂園服務大插

８﹒１％，成為表現最差藍籌。碧桂園服務發布公告稱，公司控股股東、非執行董事兼董事會主

席楊惠妍將向國強公益基金會（香港）有限公司捐贈其持有的約６﹒７５億股碧桂園服務股份作

慈善公益用途。捐贈的股份佔碧桂園服務已發行股份約２０％，若按公告披露前最後一個交易日

（７月２８日）收市時碧桂園服務的總市值３２２﹒１４億港元計算，該筆捐贈股份價值約

６４﹒４３億港元。

太子女大手筆捐款無助股債走勢，碧桂園更公告，預期集團截至２０２３年６月３０日止６

個月可能錄得未經審核淨虧損，而上年同期淨利潤約１９﹒１億元人幣和股東應佔核心淨利潤約

４９﹒１億元人幣。預計淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結轉毛

利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

碧桂園股債再雙崩，境內債「２０碧地０３」債價跌超過兩成，曾觸發臨時停牌，港股碧桂

園大跌６﹒５％收市。



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