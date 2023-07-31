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AH股新聞

31/07/2023 09:25

《中國要聞》馬雲成立海洋科技公司，或布局農業板塊

　　《經濟通通訊社３１日專訊》近日，一家在杭州成立的海洋科技公司，引起了市場關注。阿
里巴巴創辦人馬雲因間接持有這家「一米八海洋科技（浙江）有限公司」的股權，被外界認為是
馬雲的新投資動向。
　　天眼查信息顯示，一米八海洋科技公司於７月２０日在杭州成立，註冊資本高達１﹒１億元
人民幣，該公司法定代表人為鄧中華。經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海
上風電相關系統研發等領域。
　　股權穿透信息顯示，該公司目前有六位股東，其中，１﹒８　Ｍｅｔｅｒｓ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｈｏｌｄｉｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄ為實際控制人，持比股例為８０％；
第二大股東杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比例為１０％，馬雲持有該公司９９％
的股權。
　　另外，有媒體統計，「一米八」系相關聯的公司近期已成立四家。鑒於「一米八」公司多名
高管與阿里系員工同名，且馬雲間接持股一米八海洋科技（浙江），業內猜測，「一米八」系公
司不排除是阿里旗下的新業務板塊，瞄準智慧農業、智慧漁業等方向。
　　近年來，馬雲也不斷前往荷蘭、日本、泰國等多個農業研究機構考察農業漁業技術。其中，
在日本，他曾到訪日本海洋養殖大學，專門學習和研究海洋養殖技術；在荷蘭，他參觀了以農業
研究聞名的荷蘭公立大學瓦赫寧根大學，學習可持續畜牧業和漁業，特別是戈壁沙漠地區在內的
農業，以及糧食生產的可持續性。（ｌｃ）

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