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AH股新聞

31/07/2023 09:28

《Ａ股行情》利好頻傳滬指高開０﹒３％，關注多部門將推消費政策

　　《經濟通通訊社３１日專訊》ＰＭＩ出爐前滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高
開０﹒３４％，報３２８７﹒２１點，深成指高開０﹒５３％，創業板指高開０﹒６２％，券商
、地產股造好，軍工、半導體股走低。
　　過去這個周末金融市場傳出多重利好聲音：中證監日前召集幾家頭部券商，就之前政治局會
議提出的「活躍資本市場，提振投資者信心」廣泛徵求意見，有傳與會代表提出的建議包括降低
印花稅、暫緩新股發行等；中國擬優化北交所現有做市商制度安排；中金所發布實施「長風計畫
」助力中長期資金入市。
　　樓市方面亦見利好，在中共中央政治局會議及住建部座談會過後，北京、深圳、廣州住建部
均作出表態，稱將大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進當地房地產市場平穩健
康發展。外界憧憬一線城市將逐步放寬樓市限購政策。
　　人民銀行進行３１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１７０億元。公開市
場本周３４１０億元逆回購到期。
　　國務院新聞辦公室指，國家發改委副主任李春臨和工信部、商務部、文化和旅遊部、市場監
管總局有關負責人將於今日下午３點在北京舉行新聞發布會，預計將宣布新措施促進消費。
（ｅｙ）

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