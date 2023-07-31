《經濟通通訊社３１日專訊》ＰＭＩ出爐前滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高

開０﹒３４％，報３２８７﹒２１點，深成指高開０﹒５３％，創業板指高開０﹒６２％，券商

、地產股造好，軍工、半導體股走低。

過去這個周末金融市場傳出多重利好聲音：中證監日前召集幾家頭部券商，就之前政治局會

議提出的「活躍資本市場，提振投資者信心」廣泛徵求意見，有傳與會代表提出的建議包括降低

印花稅、暫緩新股發行等；中國擬優化北交所現有做市商制度安排；中金所發布實施「長風計畫

」助力中長期資金入市。

樓市方面亦見利好，在中共中央政治局會議及住建部座談會過後，北京、深圳、廣州住建部

均作出表態，稱將大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進當地房地產市場平穩健

康發展。外界憧憬一線城市將逐步放寬樓市限購政策。

人民銀行進行３１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１７０億元。公開市

場本周３４１０億元逆回購到期。

國務院新聞辦公室指，國家發改委副主任李春臨和工信部、商務部、文化和旅遊部、市場監

管總局有關負責人將於今日下午３點在北京舉行新聞發布會，預計將宣布新措施促進消費。

（ｅｙ）

