《經濟通通訊社３１日專訊》股市樓市多重利好夾擊，加上７月ＰＭＩ數據略勝預期，Ａ股

延續上周以來的升浪，滬綜指最多升超過１％，高見３３２２﹒１３點，是自５月２２日以來首

穿三千三，不過盤中稍有回落，半日升幅０﹒６３％，報３２９６﹒５８點，深成指更漲

１﹒０３％，創業板指同升１﹒０６％。

開市未夠一小時，兩市成交已經超過５０００億元（人民幣．下同），半日成交則達到

７４０９億元，全日成交有望破萬億元。利好刺激北上資金入市，陸股通暫淨流入超過９０億元

。

國家統計局公布，７月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒３％，比上月上升０﹒３個

百分點，優於市場預期的４９﹒２％，連續四個月處於收縮區間，但連續第二個月上升，製造業

景氣水平持續改善。新訂單指數為４９﹒５％，比上月上升０﹒９個百分點，反映製造業市場需

求景氣度繼續改善。

國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費的措施》，要求各地貫徹落實，把

恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，充分挖掘

超大規模市場優勢，暢通經濟循環，釋放消費潛力；堅持有效市場和有為政府更好結合；加快建

設全國統一大市場，提升服務質量，激發市場活力，釋放潛在需求。



＊冀一線城市放寬，地產股走高＊



在中共中央政治局會議及住建部座談會過後，北京、深圳、廣州住建部均作出表態，稱將大

力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進當地房地產市場平穩健康發展。

另外，國家發改委《關於恢復和擴大消費措施》通知，支持剛性和改善性住房需求。通知稱

，做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住

房供給，著力解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題。

外界憧憬一線城市將逐步放寬樓市限購政策，金地集團（滬：６００３８３）大漲３﹒２％

，招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）漲２﹒５％，萬

科Ａ（深：０００００２）走高１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）揚０﹒２％。



＊汽車股上漲，發改委禁增限購措施＊



國家發改委提出優化汽車購買使用管理：各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區

因地制宜優化汽車限購措施，著力推動全面取消二手車限遷、便利二手車交易登記等已出台政策

落地見效；促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，不得對非本地生產的汽車實施歧視性政策。加大

汽車消費金融支持力度；增加城市停車位供給，改善人員密集場所和景區停車條件，推進車位資

源共享利用。汽車股走高，長安汽車（深：０００６２５）升７﹒３％，長城汽車

（滬：６０１６３３）升５﹒７％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升３﹒１％，上汽集團

（滬：６００１０４）升２％，比亞迪（深：００２５９４）揚１﹒５％。（ｅｙ）

