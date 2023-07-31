  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/07/2023 11:35

《Ａ股行情》擴大消費政策刺激，滬綜指升０﹒６３％曾上三千三

　　《經濟通通訊社３１日專訊》股市樓市多重利好夾擊，加上７月ＰＭＩ數據略勝預期，Ａ股
延續上周以來的升浪，滬綜指最多升超過１％，高見３３２２﹒１３點，是自５月２２日以來首
穿三千三，不過盤中稍有回落，半日升幅０﹒６３％，報３２９６﹒５８點，深成指更漲
１﹒０３％，創業板指同升１﹒０６％。
　　開市未夠一小時，兩市成交已經超過５０００億元（人民幣．下同），半日成交則達到
７４０９億元，全日成交有望破萬億元。利好刺激北上資金入市，陸股通暫淨流入超過９０億元

　　國家統計局公布，７月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒３％，比上月上升０﹒３個
百分點，優於市場預期的４９﹒２％，連續四個月處於收縮區間，但連續第二個月上升，製造業
景氣水平持續改善。新訂單指數為４９﹒５％，比上月上升０﹒９個百分點，反映製造業市場需
求景氣度繼續改善。
　　國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費的措施》，要求各地貫徹落實，把
恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，充分挖掘
超大規模市場優勢，暢通經濟循環，釋放消費潛力；堅持有效市場和有為政府更好結合；加快建
設全國統一大市場，提升服務質量，激發市場活力，釋放潛在需求。
　
＊冀一線城市放寬，地產股走高＊
　
　　在中共中央政治局會議及住建部座談會過後，北京、深圳、廣州住建部均作出表態，稱將大
力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進當地房地產市場平穩健康發展。
　　另外，國家發改委《關於恢復和擴大消費措施》通知，支持剛性和改善性住房需求。通知稱
，做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住
房供給，著力解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題。
　　外界憧憬一線城市將逐步放寬樓市限購政策，金地集團（滬：６００３８３）大漲３﹒２％
，招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）漲２﹒５％，萬
科Ａ（深：０００００２）走高１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）揚０﹒２％。
　
＊汽車股上漲，發改委禁增限購措施＊
　
　　國家發改委提出優化汽車購買使用管理：各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區
因地制宜優化汽車限購措施，著力推動全面取消二手車限遷、便利二手車交易登記等已出台政策
落地見效；促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，不得對非本地生產的汽車實施歧視性政策。加大
汽車消費金融支持力度；增加城市停車位供給，改善人員密集場所和景區停車條件，推進車位資
源共享利用。汽車股走高，長安汽車（深：０００６２５）升７﹒３％，長城汽車
（滬：６０１６３３）升５﹒７％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升３﹒１％，上汽集團
（滬：６００１０４）升２％，比亞迪（深：００２５９４）揚１﹒５％。（ｅｙ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金