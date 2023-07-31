《經濟通通訊社３１日專訊》股市樓市多重利好夾擊，再有促消費政策出爐，加上７月官方

ＰＭＩ數據略勝預期，Ａ股延續上周以來的升浪，滬綜指最多升超過１％，高見３３２２﹒１３

點，是自５月２２日以來首穿三千三，不過上升動力不足，午後升幅進一步回落，全日升幅僅剩

０﹒４６％，報３２９１﹒０４點，但仍然是５月下旬以來最高收盤水平，深成指同漲

０﹒７５％，創業板指升０﹒７７％。

今早開市未夠一小時，兩市成交已經超過５０００億元（人民幣．下同），全日成交不負眾

望打破萬億元，至１１０５２億元，為６月１９日以來新高。利好刺激北上資金入市，陸股通淨

流入９３﹒４７億元，連續第五個交易日流入。

國家統計局公布，７月製造業ＰＭＩ為４９﹒３％，略優於市場預期的４９﹒２％，不過，

製造業ＰＭＩ仍未能突破５０榮枯線，經濟復甦動力偏弱。新訂單指數為４９﹒５％，比上月上

升０﹒９個百分點，反映製造業市場需求景氣度繼續改善。

國務院辦公廳轉發國家發改委《關於恢復和擴大消費的措施》，要求各地貫徹落實，措施主

要聚焦穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費

環境六個方面提出２０條措施，明確支持合理購房購車需求，還表示將推動合理增加消費信貸。

不過，有分析指如何提高居民消費能力和消費意願才是問題的關鍵所在，但措施並未涉及將如何

提高居民收入。



＊地產股先走高後放軟＊



在中共中央政治局會議及住建部座談會過後，北京、深圳、廣州住建部均作出表態，稱將大

力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進當地房地產市場平穩健康發展。

另外，國家發改委《關於恢復和擴大消費措施》通知，支持剛性和改善性住房需求。通知稱

，做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住

房供給，著力解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題。

外界憧憬一線城市將逐步放寬樓市限購政策，不過在碧桂園（０２００７）股債雙殺及遠洋

集團（０３３７７）債務展期遇困難等消息影響，地產股升幅收窄，金地集團

（滬：６００３８３）漲２％，招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒９％，新城控股

（滬：６０１１５５）揚０﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）微升０﹒１％，保利發展

（滬：６０００４８）倒跌１﹒１％。



＊汽車股開車，零售股狂飆＊



國家發改委提出優化汽車購買使用管理，包括要求各地區不得新增汽車限購措施，鼓勵以舊

換新等。汽車股走高，長安汽車（深：０００６２５）升８％，長城汽車（滬：６０１６３３）

升４﹒９％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升３﹒１％，上汽集團（滬：６００１０４）升

２﹒１％，比亞迪（深：００２５９４）揚１﹒９％。

零售板塊掀起漲停潮，包括華聯股份（深：０００８８２）、益民集團

（滬：６００８２４）、南京新百（滬：６００６８２）、國芳集團（滬：６０１０８６）、人

人樂（深：００２３３６）、中央商場（滬：６００２８０）等１５隻股份集體升一成漲停。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１４﹒６３ ＋０﹒５５

上證綜合指數 ３２９１﹒０４ ＋０﹒４６ ５１１５﹒０５

上證Ａ股指數 ３４５０﹒０２ ＋０﹒４６

深證成份指數 １１１８３﹒９１ ＋０﹒７５ ５９３６﹒８９

深圳創業板指數 ２２３６﹒６７ ＋０﹒７７

上證Ｂ股指數 ２７７﹒５２ ＋０﹒８７ １﹒６６

深證Ｂ股指數 １２２５﹒６７ ＋１﹒０１ １﹒２０

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