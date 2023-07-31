《海納智見》７月２４日政治局會議召開後，積極的政策定調使得市場預期開始轉向，後續

穩增長政策有望逐步落地，推動經濟和盈利改善，從而支撐市場上行。結構上，上半年市場追逐

經濟脫敏的ＴＭＴ，後續基本面預期轉向有望推動行業再平衡。

前期市場情緒較為低迷，政治局會議後市場轉向積極。從估值、大類資產比價指標、成交額

等指標看，當前投資者對基本面的悲觀預期使得市場情緒較為低迷。７月政治局會議有利於改善

投資者對基本面的預期，Ａ股市場也給予了正面回饋。本次會議對經濟和政策的定調更為積極，

同時對資本市場的定調更為積極。會議召開後，７月２５日Ａ股市場反應積極，主要寬基指數收

漲，成交量回暖，北向資金明顯流入。

前期市場上半年市場結構分化明顯，接下來一段時間有望迎來再平衡。上半年Ａ股市場行業

結構的偏離度較大，一方面是與宏觀經濟弱相關的ＴＭＴ板塊表現較強，另一方面是對經濟依賴

性較強的消費鏈、地產鏈等板塊表現偏弱。接下來一段時間，行業結構有望迎來再平衡，主要驅

動力有三個：一是行業超額收益率的再平衡，ＲＲＧ模型中ＴＭＴ依然處於較高位置，相反多數

順周期行業已經輪動到超跌區域並且已經持續較長時間，未來一段時間ＴＭＴ的超額收益或繼續

收斂，而消費等順周期行業有望跑贏；二是公募基金配置行為再平衡，公募基金在已連續４個季

度加倉ＴＭＴ，目前仍在減倉順周期板塊，未來一段時間公募基金等機構的持倉也有望趨於均衡

，資金有望流入順周期行業；三是上半年ＴＭＴ大漲主要受益於政策和技術的雙重催化，往後看

，順周期行業或迎來更多催化。

順周期行業中重點關注消費，短期經濟修復催化且中長期趨勢仍向好。短期市場有望再均衡

，順周期行業消費最值得關注。未來隨著相關政策的發力，預計Ａ股食品飲料、醫藥生物、餐飲

旅遊等消費板塊的２０２３年盈利有望改善。除了短期政策有望帶來催化外，中長期視角下，邁

向中等發達國家的過程中消費存在升級的趨勢，同時在共同富裕背景下收入結構改善有望驅動消

費不斷升級。科技依然是中長期主線，關注業績兌現方向。借鑒２０１３－２０１５年ＴＭＴ行

情經驗，在經歷了第一波估值抬升行情後，未來數字經濟板塊或將進入基本面驅動階段。後續或

可從政策和技術兩個角度尋找訂單好轉、業績顯現的領域。從政策層面出發，關注數字基建、信

創等；從技術層面出發，關注人工智能、消費電子及上游半導體等領域。

風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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